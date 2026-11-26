Η αναβαθμισμένη Porsche 911 GT3 R εξασφάλισε πολυάριθμες νίκες και τίτλους πρωταθλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο, κατά την πρώτη αγωνιστική σεζόν της. Οι ομάδες πελατών της Porsche Motorsport θριάμβευσαν, μεταξύ άλλων, στο Intercontinental GT Challenge, στο DTM και στο GT World Challenge Europe.Η Porsche 911 GT3 R κατακτά πρωταθλήματα και νίκες σε αγώνες ανά τον κό-σμο το 2026

· Η Porsche θριαμβεύει στις 24 Ώρες του Spa-Francorchamps.

· Η Porsche κατακτά για τέταρτη φορά τον τίτλο κατασκευαστών στο Intercontinental GT Challenge.

· Ο Thomas Preining και η Manthey αναδεικνύονται ξανά πρωταθλητές στο DTM με την 911.

· Εντυπωσιακή κυριαρχία στο FIA GT World Cup του Μακάο, χωρίς όμως το επι-θυμητό αποτέλεσμα.

Η Porsche 911 GT3 R πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην αναβαθμισμένη έκδοση Evo τον Αύγουστο του 2025. Το περαιτέρω εξελιγμένο μοντέλο έκανε το αγωνιστικό του ντεμπούτο στα χέρια των ομάδων πελατών τον Ια-νουάριο του 2026, στις 24 Ώρες της Daytona, στον εναρκτήριο αγώνα του πρωταθλή-ματος IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Κατά τη διαδικασία εξέλιξης του αυτοκινήτου, η Porsche Motorsport αξιοποίησε την εμπειρία που αποκτήθηκε από περισσότερες από 500 συμμετοχές σε αγώνες με την προηγούμενη έκδοση του μοντέ-λου.

Η εξέλιξη επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση του πλαισίου και της αεροδυναμικής απόδοσης. Στόχος ήταν η επίτευξη ακόμη πιο ισορροπημένης οδικής συμπεριφοράς, με ευκολότερο έλεγχο ακόμη και από μη επαγγελματίες οδηγούς, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν στην πίστα. Ο εξακύλινδρος boxer κινητήρας των 4,2 λί-τρων, ο οποίος αποδίδει έως και 416 kW (565 PS), ανάλογα με την κατηγορία Balance of Performance (BoP) στην οποία εντάσσεται το αυτοκίνητο, καθώς και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα.