Το ολοκαίνουργιο Kia Seltos απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP, σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του 2026.Η διάκριση αφορά όλες τις εκδόσεις του Seltos με τον βασικό εξοπλισμό, καλύπτοντας τόσο τις εκδόσεις βενζίνης όσο και τις υβριδικές, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς. Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, όπως αυτό αξιολογείται ανεξάρτητα, σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.



Το Seltos συγκέντρωσε 84% στην Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), 90% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), 71% στην Αποφυγή Συγκρούσεων (Crash Avoidance) και 67% στην Ασφαλή Οδήγηση (Safe Driving). Το Euro NCAP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Seltos «αξίζει απόλυτα» τη βαθμολογία των πέντε αστέρων, επιδεικνύοντας υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην Προστασία σε Σύγκρουση και στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση.

Βασισμένο στην πλατφόρμα K3 της Kia, το Seltos διαθέτει αμάξωμα που αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό χάλυβα υπερυψηλής αντοχής και χάλυβα θερμής διαμόρφωσης, ενισχύοντας τη στρεπτική ακαμψία και την προστασία των επιβατών.Στις δοκιμές του Euro NCAP, το μοντέλο παρουσίασε υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος κατά τη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης με κινητό εμπόδιο. Παράλληλα, ο κεντρικός αερόσακος, ο οποίος αποτρέπει την πρόσκρουση των επιβατών μεταξύ τους σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, λειτούργησε αποτελεσματικά, παρέχοντας καλή προστασία στα κεφάλια και των δύο εμπρός επιβατών.

Στη μετωπική δοκιμή πρόσκρουσης πλήρους επιφάνειας, η προστασία ήταν καλή ή επαρκής σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος και των τριών επιβατών.



