Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στους θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ ένα πρόσφατο δημοσίευμα του έγκριτου περιοδικού Vanity Fair, που σκιαγραφεί ένα ιδιαίτερα αυστηρό πορτρέτο της σταρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται ως μια προσωπικότητα που ασκεί ασφυκτικό έλεγχο στη δημόσια εικόνα της και αποκόπτει όσους έρχονται σε αντίθεση μαζί της.

Παρότι το περιοδικό αποφεύγει να την κατονομάσει ευθέως, η ταυτότητά της αποκαλύπτεται μέσα από μια σειρά από προφανή υπονοούμενα. Αρχικά, ο τίτλος The Mastermind παραπέμπει ευθέως στο ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ της Midnights, ενώ ακολουθούν χαρακτηριστικά σύμβολα της πορείας της, όπως τα βραχιολάκια φιλίας των συναυλιών της και η αναφορά στον τίτλο Miss Americana. Επιπλέον, υπάρχει ένα κρυμμένο μήνυμα, καθώς τα ασυνήθιστα κεφαλαία γράμματα διάσπαρτα στο κείμενο σχηματίζουν τη φράση Look What You Made Me Do, τίτλο μιας εκ των μεγαλύτερων επιτυχιών της.

Όπου κι αν πάει η Τέιλορ Σουίφτ κλέβει τις εντυπώσεις! /Φωτογραφία AP Imagers/Evan Agostini

Οι αντικρουόμενες μαρτυρίες για τον χαρακτήρα της

Οι συντάκτες του περιοδικού απευθύνθηκαν σε περισσότερα από 100 άτομα, στην πλειονότητά τους υπό καθεστώς ανωνυμίας. Από τη μία πλευρά, μουσικός που έχει συνεργαστεί μαζί της σε περιοδεία εξαίρει τη γενναιοδωρία της, τονίζοντας ότι αν ανήκεις στον στενό της κύκλο, σε φροντίζει απίστευτα.

Το The Fate of Ophelia είναι μία από τις τελευταίες διεθνείς επιτυχίες της Τέιλορ Σουίφτ

Στον αντίποδα, άλλη ανώνυμη πηγή υποστηρίζει πως η στάση της μπορεί να αλλάξει απότομα, περιγράφοντας περιπτώσεις όπου από τη στενή φιλία περνά στην πλήρη αποξένωση μέσα σε λίγες εβδομάδες. Στο ίδιο μήκος κύματος, στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας τη συγκρίνει με τη Ρετζίνα Τζορτζ -την εμβληματική ηρωίδα της ταινίας Mean Girls- υποστηρίζοντας ότι εκείνη ορίζει ποιος γίνεται αποδεκτός και ποιος περιθωριοποιείται.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η απροθυμία πολλών πηγών να μιλήσουν ανοιχτά. Ένας δικηγόρος δέχτηκε να επικοινωνήσει μόνο μέσω ενδιάμεσου, ενώ πρώην συνεργάτης της ζήτησε να αποκρυφτεί ακόμα και η επαγγελματική του ιδιότητα, υπό τον φόβο της ταυτοποίησης.

Αμφισβήτηση από το σχολικό της παρελθόν

Το δημοσίευμα φιλοξενεί και επώνυμες δηλώσεις δύο πρώην συμμαθητριών της Σουίφτ, οι οποίες δίνουν μια διαφορετική εκδοχή για τα εφηβικά της χρόνια. Η Σάρον Λάιμπεν διαψεύδει τη γνωστή ιστορία που είχε αφηγηθεί η τραγουδίστρια το 2009 στην Κέιτι Κούρικ, περί κοινωνικού αποκλεισμού στην τραπεζαρία του σχολείου, επισημαίνοντας ότι στο γυμνάσιό τους υπήρχαν αυστηρά καθορισμένες θέσεις για κάθε μαθητή.

Από την πλευρά της, η Τσανίς Σκίνερ, που καθόταν δίπλα της στο μάθημα της μουσικής, την περιγράφει ως μέλος της πιο δημοφιλούς παρέας του σχολείου, αδιάφορη για όσους βρίσκονταν εκτός αυτής. Μάλιστα, η Σκίνερ υποστηρίζει ότι η Σουίφτ είχε εμπλακεί η ίδια σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, γεγονός που την έκανε να νιώσει έντονη ενόχληση όταν, χρόνια αργότερα, είδε την τραγουδίστρια να μιλά δημόσια ως θύμα bullying.

Η Τέιλορ Σουίφτ στο Academy Museum Gala τον περασμένο Οκτώβριο /Φωτογραφία AP Imagers/Jordan Strauss

Η κριτική για τη «θυματοποίηση» και η αντίδραση του κοινού

Κλείνοντας, το Vanity Fair ανατρέχει σε παλαιότερες δημόσιες κόντρες της -όπως εκείνη με την Κέιτι Πέρι και τη διαμάχη με τον Σκούτερ Μπράουν για τα πνευματικά δικαιώματα των δίσκων της- διερωτώμενο πώς μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής καταφέρνει να προβάλλει διαρκώς το προφίλ της αδικημένης.

Ωστόσο, η προσέγγιση του περιοδικού φαίνεται πως γύρισε μπούμερανγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί αναγνώστες έκριναν ότι τα στοιχεία του ρεπορτάζ είναι ασήμαντα και δεν δικαιολογούν τον επιθετικό τόνο του άρθρου. Χαρακτηριστικά, ένας χρήστης ανέφερε πως ακόμα και για έναν απλό καθημερινό άνθρωπο το περιοδικό θα μπορούσε να βρει πολύ χειρότερα πράγματα από όσα καταλογίζει στην Τέιλορ, ενώ ένας άλλος σχολίασε πως το δημοσίευμα τελικά τον έκανε να τη συμπαθήσει ακόμα περισσότερο.