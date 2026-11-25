Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού έγινε δύο ετών

Οικογενειακές στιγμές γεμάτες τρυφερότητα απολαμβάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τα παιδιά του.

Με αφορμή τα δεύτερα γενέθλια του γιου του, Βασίλη, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους.

Στη φωτογραφία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο μικρός Βασίλης έχουν αναλάβει μια μικρή... αποστολή

Οι δυο τους προσπαθούν να συναρμολογήσουν ένα παιδικό μηχανάκι, με τον μπαμπά να πιάνει το κατσαβίδι και να βιδώνει ένα από τα εξαρτήματα, ενώ ο γιος του παρακολουθεί τη διαδικασία κρατώντας τις οδηγίες.

Μια απλή, καθημερινή στιγμή που αποτυπώνει τη χαρά του τραγουδιστή να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του γιου του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, έγιναν για δεύτερη φορά γονείς πριν από μερικούς μήνες, όταν υποδέχτηκαν την κόρη τους, Μιράντα.

Ο μικρός Βασίλης έχει πλέον αποκτήσει μια αδελφούλα και η οικογένεια απολαμβάνει μια νέα, ξεχωριστή περίοδο στην κοινή της ζωή.