Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Φάνης Μπότσης, και η Βίκυ Σταυροπούλου του ευχήθηκε με έναν πολύ γλυκό τρόπο. Η ηθοποιός, δημοσίευσε μία φωτογραφία από τον γάμο της κόρης της, Δανάης και του Φάνη στην οποία εκείνη ταΐζει τον γαμπρό της τούρτα.

Τη φωτογραφία συνόδευαν λόγια αγάπης, για το πόσο τυχερή είναι ως οικογένεια που ο επιχειρηματίας μπήκε στη ζωή της κόρης της.

«Να είναι η ζωή σου όπως το χαμόγελό σου, ζεστό αληθινό γεμάτο αγάπη!!! Θεοφάνη μου, ο Θεός σε φανέρωσε στη ζωή μας» έγραψε η ηθοποιός.

Η ίδια άλλωστε πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς σε λίγο καιρό θα γίνει γιαγιά, μιας και η Δανάη Μπάρκα περιμένει το πρώτο της παιδί.

«Είμαι χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές» είχε πει η Βίκυ Σταυροπούλου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».