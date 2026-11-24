Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Φάνης Μπότσης, και η Βίκυ Σταυροπούλου του ευχήθηκε με έναν πολύ γλυκό τρόπο. Η ηθοποιός, δημοσίευσε μία φωτογραφία από τον γάμο της κόρης της, Δανάης και του Φάνη στην οποία εκείνη ταΐζει τον γαμπρό της τούρτα.
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Τη φωτογραφία συνόδευαν λόγια αγάπης, για το πόσο τυχερή είναι ως οικογένεια που ο επιχειρηματίας μπήκε στη ζωή της κόρης της.
«Να είναι η ζωή σου όπως το χαμόγελό σου, ζεστό αληθινό γεμάτο αγάπη!!! Θεοφάνη μου, ο Θεός σε φανέρωσε στη ζωή μας» έγραψε η ηθοποιός.
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Η ίδια άλλωστε πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς σε λίγο καιρό θα γίνει γιαγιά, μιας και η Δανάη Μπάρκα περιμένει το πρώτο της παιδί.
«Είμαι χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές» είχε πει η Βίκυ Σταυροπούλου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.