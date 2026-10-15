Βίκυ Σταυροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο, ο έρωτας και η κόρη της, Δανάη

Το βιογραφικό της ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.26 , 10:41 Α. Βουγιουκλάκης: «Ο γιος της Αλίκης μού έστειλε εξώδικο για το βιβλίο μου»
15.10.26 , 10:32 Γιώργος Ζυγούρης: Αγκαλιά με την κόρη του - Οι τρυφερές φωτογραφίες
15.10.26 , 10:23 Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
15.10.26 , 10:12 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου
15.10.26 , 09:59 Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
15.10.26 , 09:52 Ο Σχίζας ξεσπά κατά του Λιάγκα: «Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του»
15.10.26 , 09:47 Στη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Μέτρα για το κόστος ενέργειας στην ατζέντα
15.10.26 , 09:36 Leapmotor B03: Φορτίζει σε 21 λεπτά
15.10.26 , 09:22 Γλυπτά Παρθενώνα: Εκ περιτροπής εκθέσεις προτείνει το Βρετανικό Μουσείο
15.10.26 , 09:15 Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
15.10.26 , 09:13 Βίκυ Σταυροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο, ο έρωτας και η κόρη της, Δανάη
15.10.26 , 09:06 Σε έξαρση ξανά o κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών
15.10.26 , 09:05 Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»
15.10.26 , 09:03 Πώς φτιάχτηκε η λίστα του Σίντλερ: Ο απατεωνίσκος που έσωσε 1.200 ανθρώπους
15.10.26 , 09:00 Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στα 52 της χρόνια – Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Καιρός: Νέα επιδείνωση φέρνει χιόνια και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
Η Άννα Βίσση στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι: Το σχόλιο όλο νόημα
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Σε έξαρση ξανά o κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών
Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στα 52 της χρόνια – Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Γκίλφοϊλ: Αυτές είναι οι καταγγελίες Ντίτερς που την οδήγησαν σε παραίτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Βίκυ Σταυροπούλου: «Παλιά είχα άγχος με το πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου» / Βίντεο: Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου είναι 56 ετών, γεννημένη στο Γιοχάνεσμπουργκ και γνωστή από κωμικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις.
  • Είναι μητέρα της Δανάης Μπάρκα, με την οποία διατηρεί καλή σχέση μετά το διαζύγιο από τον Νώντα Μπάρκα.
  • Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε πρόσφατα τον Φάνη Μπότση και περιμένει το πρώτο της παιδί.
  • Η Βίκυ διατηρεί φιλία και συνεργασία με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, με τον οποίο έχουν κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Η ηθοποιός έχει μοιραστεί προσωπικές της σκέψεις για τον γάμο και την οικογένεια σε συνεντεύξεις.

Η Βίκυ Σταυροπούλου είναι μία καταξιωμένη ηθοποιός την οποία απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην τηλεοπτική σειρά Κάμπινγκ και τη θεατρική παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι».

Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»

 

Γνωρίζοντας τη Βίκυ Σταυροπούλου - Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1969 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, είναι 56 χρόνων και μεγάλωσε στο Περιστέρι Αττικής
  • Ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @vickystavropoulouofficial
  • Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Σύγχρονου Θεάτρου του Γιώργου Κιμούλη
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου έχει πολλές επιτυχημένες συμμετοχές σε κωμικούς ρόλους στο θέατρο και την τηλεόραση
  • Έγινε ευρέως γνωστή και αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή της στις κωμικές σειρές «Είσαι το Ταίρι μου», «7 Θανάσιμες πεθερές», «Εγκλήματα», «Κάτω Παρτάλι» και «Το κόκκινο δωμάτιο: Εφηβικές βεντέτες»
  • Έχει παρουσιάσει και έχει συμμετάσχει σε αρκετές εκπομπές στην τηλεόραση, όπως οι Celebrity game night, Just the 2 of us (2010), Lifestyle, Έχει γούστο κ.ά.

 

 

  • Στον κινηματογράφο έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Bank bang (2008) και Οξυγόνο (2003)
  • Υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Νώντα Μπάρκα, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη, την ηθοποιό και παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα

 

 

Βίκυ Σταυροπούλου: Το διαζύγιο και η πολύχρονη σχέση της με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

Η Βίκυ Σταυροπούλου είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της για το χωρισμό από το σύζυγο και πατέρα της κόρης της: «Η στιγμή που αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν, ας πούμε, οι ενοχές ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι, μια “λάθος” δική μου επιλογή, να τη χρεωθεί στο μεγάλωμά της κτλ. Βλέποντας τώρα, που είδα να έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μου τα 'χει πάρει όλα αυτά. Δηλαδή μου λέει “εντάξει, δεν είσαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και εγώ την είχα την αγάπη και από τους δύο”. Oπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση με αυτό», ανέφερε στην τηλεοπτική εκπομπή Με Αγάπη Χριστιανά στον Alpha Κύπρου.

 

 

Υπενθυμίζουμε, ότι ο μπαμπάς της Δανάης, Νώντας Μπάρκας, είναι επιχειρηματίας. Δεν έχει σχέση με τον χώρο της showbiz και δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις.

 

 

Η δημοφιλής ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι παντρεύτηκε πολύ νέα. Έμεινε έγκυος στα 22 της χρόνια. «Ο γάμος έγινε με έναν άνθρωπο πολύ καλό, που τον αγαπώ ακόμα πολύ, ακριβώς γιατί είχα αποφασίσει ότι θα κρατήσω το παιδί. Βέβαια, μετά ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Όταν είσαι σε τόσο μικρή ηλικία, μεγαλώνεις και όταν μεγαλώνεις διαφορετικά, τα πράγματα δε λειτουργούν όπως τα ονειρευόσουν. Έτσι, χωρίσαμε με τον μπαμπά της Δανάης, με τον οποίο εξακολουθώ να έχω μια πολύ καλή σχέση», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, το 2022.

Η φιλία της με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη μετράει περισσότερα από 35 χρόνια. Ο ηθοποιός σε συνένετυξή του είχε αποκαλύψει ότι υπήρξε μία «σπίθα» ανάμεσά τους. 

Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»

Όπως είχε δηλώσει: «Σε μένα δε λειτουργεί ο γάμος. Αυτό που λειτουργεί είναι οι ισχυροί δεσμοί αγάπης και νοιαξίματος που χτίζω με τους ανθρώπους. Με τη Βίκυ υπήρξε σπίθα, ερωτευτήκαμε. Αλλά σε εμάς τα πράγματα ήταν πιο σύνθετα πρώτα ήρθε η αγάπη», αποκάλυψε αρχικά στην εκπομπή Καλύτερα Αργά. 

Οι δυο τους συγκατοικούν εδώ και χρόνια ενώ, εκτός από φίλοι, είναι και συνεργάτες, αφού έφτιαξαν μαζί ένα ξενοδοχείο στη Μάνη. 

 

Ο γάμος της κόρης της, Δανάης Μπάρκα και το εγγονάκι που περιμένει

Πριν από λίγο διάστημα, η κόρη της Δανάη Μπάρκα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση. Η Βίκυ Σταυροπούλου είχε μοιραστεί με τους followers της αυτή την ξεχωριστή μέρα με μία ρομαντική φωτογραφία, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσή της: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούργια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους!»

 

Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου, διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, αφού σύντομα θα φέρει στον κόσμο και θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Εκείνη και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου του 2026, σε μια ξεχωριστή τελετή στη Μεσσηνιακή Μάνη, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, μοιράζοντας τη χαρά της με τους followers της.

Πρόσφατα δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στα social media φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή με φουσκωμένη κοιλίτσα, γράφοντας στη λεζάντα: «Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα,λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές,και πολύ λιακάδα στην καρδιά».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΚΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
 |
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βουγιουκλάκης: «Ο γιος της Αλίκης μού έστειλε εξώδικο»
Celebrities & Gossip Νεα
Α. Βουγιουκλάκης: «Ο γιος της Αλίκης μού έστειλε εξώδικο για το βιβλίο μου»
Γιώργος Ζυγούρης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Ζυγούρης: Αγκαλιά με την κόρη του - Οι τρυφερές φωτογραφίες
Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στα 52 της χρόνια
Celebrities & Gossip Νεα
Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στα 52 της χρόνια – Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Βίσση: Στη Συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι-Το Σχόλιό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Η Άννα Βίσση στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι: Το σχόλιο όλο νόημα
Λαγούτης Για Τον Χωρισμό Του: «Έχει Περάσει Ένας Χρόνος»
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά για τον χωρισμό του: «Γίνεται πάντα για καλό»
Ετεοκλής Παύλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ετεοκλής Παύλου: Όσα έγραψε 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του
Ελένη Χατζίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Χατζίδου: «Με κλέψανε κανονικότατα, με πιάσανε κοροΐδο»
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου»
Αναστασία
Celebrities & Gossip Νεα
Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top