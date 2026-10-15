Η Βίκυ Σταυροπούλου είναι μία καταξιωμένη ηθοποιός την οποία απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην τηλεοπτική σειρά Κάμπινγκ και τη θεατρική παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι».

Γνωρίζοντας τη Βίκυ Σταυροπούλου - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1969 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, είναι 56 χρόνων και μεγάλωσε στο Περιστέρι Αττικής

Ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @vickystavropoulouofficial

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Σύγχρονου Θεάτρου του Γιώργου Κιμούλη

Η Βίκυ Σταυροπούλου έχει πολλές επιτυχημένες συμμετοχές σε κωμικούς ρόλους στο θέατρο και την τηλεόραση

Έγινε ευρέως γνωστή και αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή της στις κωμικές σειρές «Είσαι το Ταίρι μου», «7 Θανάσιμες πεθερές», «Εγκλήματα», «Κάτω Παρτάλι» και «Το κόκκινο δωμάτιο: Εφηβικές βεντέτες»

Έχει παρουσιάσει και έχει συμμετάσχει σε αρκετές εκπομπές στην τηλεόραση, όπως οι Celebrity game night, Just the 2 of us (2010), Lifestyle, Έχει γούστο κ.ά.

Στον κινηματογράφο έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Bank bang (2008) και Οξυγόνο (2003)

Υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Νώντα Μπάρκα, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη, την ηθοποιό και παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα.

Βίκυ Σταυροπούλου: Το διαζύγιο και η πολύχρονη σχέση της με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

Η Βίκυ Σταυροπούλου είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της για το χωρισμό από το σύζυγο και πατέρα της κόρης της: «Η στιγμή που αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν, ας πούμε, οι ενοχές ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι, μια “λάθος” δική μου επιλογή, να τη χρεωθεί στο μεγάλωμά της κτλ. Βλέποντας τώρα, που είδα να έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μου τα 'χει πάρει όλα αυτά. Δηλαδή μου λέει “εντάξει, δεν είσαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και εγώ την είχα την αγάπη και από τους δύο”. Oπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση με αυτό», ανέφερε στην τηλεοπτική εκπομπή Με Αγάπη Χριστιανά στον Alpha Κύπρου.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο μπαμπάς της Δανάης, Νώντας Μπάρκας, είναι επιχειρηματίας. Δεν έχει σχέση με τον χώρο της showbiz και δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις.

Η δημοφιλής ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι παντρεύτηκε πολύ νέα. Έμεινε έγκυος στα 22 της χρόνια. «Ο γάμος έγινε με έναν άνθρωπο πολύ καλό, που τον αγαπώ ακόμα πολύ, ακριβώς γιατί είχα αποφασίσει ότι θα κρατήσω το παιδί. Βέβαια, μετά ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Όταν είσαι σε τόσο μικρή ηλικία, μεγαλώνεις και όταν μεγαλώνεις διαφορετικά, τα πράγματα δε λειτουργούν όπως τα ονειρευόσουν. Έτσι, χωρίσαμε με τον μπαμπά της Δανάης, με τον οποίο εξακολουθώ να έχω μια πολύ καλή σχέση», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, το 2022.

Η φιλία της με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη μετράει περισσότερα από 35 χρόνια. Ο ηθοποιός σε συνένετυξή του είχε αποκαλύψει ότι υπήρξε μία «σπίθα» ανάμεσά τους.

Όπως είχε δηλώσει: «Σε μένα δε λειτουργεί ο γάμος. Αυτό που λειτουργεί είναι οι ισχυροί δεσμοί αγάπης και νοιαξίματος που χτίζω με τους ανθρώπους. Με τη Βίκυ υπήρξε σπίθα, ερωτευτήκαμε. Αλλά σε εμάς τα πράγματα ήταν πιο σύνθετα πρώτα ήρθε η αγάπη», αποκάλυψε αρχικά στην εκπομπή Καλύτερα Αργά.

Οι δυο τους συγκατοικούν εδώ και χρόνια ενώ, εκτός από φίλοι, είναι και συνεργάτες, αφού έφτιαξαν μαζί ένα ξενοδοχείο στη Μάνη.

Ο γάμος της κόρης της, Δανάης Μπάρκα και το εγγονάκι που περιμένει

Πριν από λίγο διάστημα, η κόρη της Δανάη Μπάρκα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση. Η Βίκυ Σταυροπούλου είχε μοιραστεί με τους followers της αυτή την ξεχωριστή μέρα με μία ρομαντική φωτογραφία, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσή της: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούργια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους!»

Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου, διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, αφού σύντομα θα φέρει στον κόσμο και θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Εκείνη και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου του 2026, σε μια ξεχωριστή τελετή στη Μεσσηνιακή Μάνη, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, μοιράζοντας τη χαρά της με τους followers της.

Πρόσφατα δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στα social media φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή με φουσκωμένη κοιλίτσα, γράφοντας στη λεζάντα: «Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα,λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές,και πολύ λιακάδα στην καρδιά».