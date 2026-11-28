Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Κωνσταντίνου στο Καλύτερα Δε Γίνεται

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για τη μακρά πορεία του στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και για δύο σημαντικές απώλειες που τον έχουν συγκλονίσει: εκείνες της Μάρως Κοντού και του Δημήτρη Καλλιβωκά.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε με συγκίνηση στη Μάρω Κοντού, με την οποία συνδέθηκε μέσα από την εμβληματική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», αλλά και στα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο.

«Πήρα πάρα πολλά συλλυπητήρια, πάρα πολλά. Σαν να έχει πεθάνει συγγενής μου. Έχω μιλήσει πάρα πολύ λίγο και δε θέλω να τα επαναλάβω. Ήταν από τους ανθρώπους που ξεκίνησα τη ζωή μου. Με τη Μάρω, με τον Δημήτρη Καλλιβωκά, ήμουν ακόμη παιδί. Ήταν το 1962, όταν ξεκίνησα στο θέατρο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Καλύτερα Δε Γίνεται.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη φιλία του με τον Δημήτρη Καλλιβωκά, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους γνωρίζονταν από τα παιδικά τους χρόνια, καθώς ήταν γείτονες.

«Με τον Δημήτρη ήμασταν φίλοι από τη γειτονιά. Μέναμε δίπλα δίπλα. Ήταν τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός μου», είπε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Η κινηματογραφική ιστορία που έγραψε με τη Μάρω Κοντού

Η αναφορά του στη Μάρω Κοντού έφερε ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», που κυκλοφόρησε το 1965 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβέλλα.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού ενσάρκωσαν τον Αντωνάκη και την Ελενίτσα Κοκοβίκου, δημιουργώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζευγάρια της μεγάλης οθόνης.

Η ιστορία του ζευγαριού, οι απολαυστικές ατάκες και η εξαιρετική χημεία των δύο πρωταγωνιστών έκαναν την ταινία διαχρονική, με τους ήρωές της να παραμένουν μέχρι σήμερα ζωντανοί στη μνήμη του κοινού. Μέσα από το χιούμορ, η ταινία αποτύπωσε τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής, τις σχέσεις των δύο φύλων και τη διεκδίκηση μιας πιο ισότιμης θέσης της γυναίκας στον γάμο.