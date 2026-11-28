Ένταση και επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και διαδηλωτές σημειώνονται από το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Τιράνων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης πανεθνικής αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 10 το πρωί τοπική ώρα, με αφορμή την 114η επέτειο της Ανεξαρτησίας της χώρας..

Όπως έγινε γνωστό, στο κάλεσμα για την διαδήλωση ανταποκρίθηκαν και Αλβανοί της διασποράς, οι οποίοι έφτασαν στα Τίρανα από χώρες της Ευρώπης όπου ζουν.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχτεί από το πρωί στην κεντρική πλατεία Σκεντερμπέη, το γραφείο του πρωθυπουργού, αλλά και κοντά σε δημόσια κτίρια και τράπεζες για να διασφαλίσουν την τάξη και να αποτρέψουν βανδαλισμούς. Αρχικά η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική ωστόσο δεν άργησαν να ξεσπάσουν επεισόδια.

🇦🇱 The center of Tirana looks like a war zone on Albania’s Independence Day. Protesters from across Albania and the diaspora in Western countries chanted "Burn it down" while throwing Molotov cocktails and stone blocks at police. Police used water cannons and tear gas against protesters. — kos_data (@kos_data) November 28, 2026

Αλβανία: Πέτρες, χημικά και μολότοφ - 11 τραυματίες

Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων ξέσπασαν στη 1 μ.μ μπροστά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο.

Ομάδες νεαρών με κουκούλες εκτόξευσαν μολότοφ, πέτρες και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν με κανόνια νερού και δακρυγόνα. Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως υπάρχουν 11 τραυματίες, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες όταν δέχτηκε μολότοφ, δύο δημοσιογράφοι και πολίτες.

🚨🇦🇱 WATCH: PROTESTERS PUSH BACK RIOT POLICE IN TIRANA AFTER OFFICERS REPORTEDLY FIRE RUBBER BULLETS AT DEMONSTRATORS DEMANDING EDI RAMA’S RESIGNATION ⚡️TENSIONS ESCALATE AS ALBANIA’S INDEPENDENCE DAY PROTEST DESCENDS INTO VIOLENT CLASHES #Albania #FreeAlbania https://t.co/zqTpO1UfoS — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

13:40 police have brought ooit the blue paint and have started moving up again. Tirana, Albania 🇦🇱 https://t.co/N2i7sT54yU — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 28, 2026

Το πρωί πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την 114η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αλβανίας, στην Αυλώνα, την πόλη όπου το 1912 υψώθηκε η σημαία της Αλβανίας και ανακηρύχθηκε το ανεξάρτητο κράτος.

Extraordinary scenes in Tirana, Albania, as massive protests are responded to with tear gas, explosives, and alleged use of rubber bullets. #tirana #tiranaprotest https://t.co/BcOca73pMh — Ed Cavanough (@edwardcavanough) November 28, 2026

Ο πρόεδρος ης κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα κατά του Σαλί Μπερίσα και διαδηλωτών , με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζει τις συγκρούσεις ντροπή . Όπως αναφέρει, τα επεισόδια αποτελούν μέρος βίας του Μπερίσα , αναμεμειγμένο με κάποιους άξεστους και ξεδιάντροπους απατεώνες ξένων χεριών που επιτίθενται στην Αλβανία την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Να σημειωθεί πως ο Ταουλάντ Μπάλα πριν από ημέρες όταν στα Τίρανα παρευρέθηκε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, σε ομιλία του, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας πρέπει να ξεπεράσει τις πολιτικές διαιρέσεις, χαρακτηρίζοντας την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, κοινό εθνικό στόχο και όχι απλώς κυβερνητική δέσμευση.