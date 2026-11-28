Την ταινία, «Μόνος στο σπίτι» προτείνει σήμερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, εμπνευσμένος από την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπως ο ίδιος εξηγεί στο σχετικό βίντεο της ανάρτησής του.

Συγκεκριμένα, «αυτή τη βδομάδα είχαμε σπιτάκια, πολλά σπιτάκια. Τόσα πολλά που κοντεύουν να γκρεμίσουν το Μέγαρο.

Η ταινία που σας προτείνω, λοιπόν, είναι το ‘Μόνος στο Σπίτι’ του Κρις Κολόμπους, με τον Μακόλεϊ Κάλκιν στον ρόλο του μικρού Κέβιν.

Με τόσα σπιτάκια, ούτε οι παγίδες του Κέβιν δεν φτάνουν για να τον προστατεύσουν. Καλή σας θέαση».

Στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρονται επιπρόσθετα τα εξής:

«Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια!

Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο. Και σίγουρα ο ένοικός του θα αισθάνεται μοναξιά..

Τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ανακύκλωναν απορρίμματα, αλλά τη διαφθορά. Πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν υπερκοστολογήσεις και πίσω από αυτές, υπογραφές και ευθύνες.

Τόσα σπιτάκια όμως, κι ακόμη ψάχνουμε ποιος θα ανοίξει την πόρτα της δικαιοσύνης.

Πάλι καλά που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μπας και ανοίξει έστω κάποιο παράθυρο γιατί μας έχει πνίξει η δυσοσμία», καταλήγει.