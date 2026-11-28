Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου απολογούνται οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος.

Οι απολογίες αναμένεται να αρχίσουν στις 12:00 το μεσημέρι ενώπιον της 26ης ανακρίτριας, που έχει οριστεί για την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μέχρι τότε, οι τέσσερις παραμένουν κρατούμενοι στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στη συνέχεια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνήγοροί τους έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν αντίγραφα της ογκώδους δικογραφίας, η οποία περιλαμβάνει υλικό που συγκεντρώθηκε στη διάρκεια έρευνας περίπου ενάμιση έτους.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι τέσσερις

Η δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τρεις από τους τέσσερις αντιμετωπίζουν επίσης τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Η κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης αποδίδεται σε έναν από τους συλληφθέντες.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος αρνήθηκε δημόσια τις κατηγορίες. Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι ουδέποτε συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση ή παραπλάνησε δημόσιο λειτουργό και δήλωσε ότι θεωρεί πως οι κατηγορίες θα καταπέσουν.

Τι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συμβάσεις για την προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης που εγκαταστάθηκαν στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για πιθανή υπερκοστολόγηση του εξοπλισμού και για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που χρηματοδότησαν τις προμήθειες. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου είχε καταγράψει τιμή αγοράς περίπου 300.000 ευρώ ανά μονάδα, ενώ σε έρευνα αγοράς είχαν εντοπιστεί και εγκαταστάσεις με τιμή 60.000 ευρώ.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2025. Τον Ιούλιο του 2026, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην Αθήνα, αναζητώντας ψηφιακά αρχεία, εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις με εταιρείες επικοινωνίας. Στην έρευνα συνέδραμαν και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Οι τέσσερις συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, εκδόθηκε διάταξη για τη δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συλληφθέντων, καθώς και εταιρειών και άλλων προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διάταξη προβλέπει δέσμευση για εννέα μήνες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης τυχόν ζημίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον αυτή αποδειχθεί.