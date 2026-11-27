Η δεύτερη ελληνική φρεγάτα Belharra, ο «Νέαρχος», φτάνει τη Δευτέρα στην Ελλάδα, όπου τον περιμένει μια εντυπωσιακή υποδοχή στον Σαρωνικό. Ο Κώστας Συμεωνίδης έχει το ρεπορτάζ στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όλα είναι έτοιμα για την επίσημη υποδοχή της φρεγάτας «Νέαρχος», που προγραμματίζεται να γίνει μεταξύ 9 με 11 το πρωί της Δευτέρας.

Τον «Νέαρχο», που έρχεται πάνοπλος από τη Γαλλία, θα τον υποδεχθεί στο φαληρικό όρμο η πρώτη Belharra, η φρεγάτα «Κίμων», καθώς επίσης και δύο πυραυλάκατοι Super Vita και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Στον «Νέαρχο» θα φτάσουν με ελικόπτερο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας που θα μιλήσουν με τον κυβερνήτη και το πλήρωμα.

Στη συνέχεια, γύρω στις 11, θα αποχωρήσουν, και ο «Νέαρχος» θα πλεύσει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου πριν δέσει, θα περάσει κάτω από την καθιερωμένη αψίδα νερού που είθισται να δημιουργούν κάποια σκάφη για το «καλώς όρισες».

Ο «Νέαρχος», είναι εξοπλισμένος και αυτός, όπως και ο «Κίμων», με τους υπερσύγχρονους πυραύλους Aster 30.

Πριν από λίγες μέρες, δοκιμαστική βολή με Aster 30 έκανε για πρώτη φορά το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό, ενώ παρόμοια βολή αναμένεται να κάνει εντός του 2027 και ο «Κίμων».