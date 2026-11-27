Για πάνω από 4 ώρες έμειναν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 4 συλληφθέντες για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρίας ΤΕΧΑΝ. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, ενώ πριν από λίγο οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων. Σήμερα, δεσμεύθηκαν παράλληλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι λογαριασμοί τους. Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης με δημόσια δήλωσή του υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είναι έωλες και θα καταπέσουν.

Από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου έκανε μία σημαντική αποκάλυψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για την υπόθεση της ΤΕΧΑΝ. Όπως φαίνεται, το κατηγορητήριο κάνει ενδελεχή αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονταν οι επίμαχοι διαγωνισμοί που κατακυρώνονταν στην ΤΕΧΑΝ.

Η Τ. Παπανικολάου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα στοιχείο που ως τώρα δεν είχε δημοσιοποιηθεί και αφορά το σκεπτικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Όχι μόνο θεωρεί ότι η εταιρεία ΤΕΧΑΝ συμμετείχε σε διαγωνισμό ανταγωνιζόμενη τη μητρική της εταιρεία, πράγμα το λιγότερο αθέμιτο, αλλά συμπεραίνει ότι οι διαγωνισμοί αυτοί ήταν φωτογραφικοί. Ότι δηλαδή τα σπιτάκια ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτούσε το έργο της ανακύκλωσης, αλλά υπάλληλοι που ο ρόλος τους θα διερευνηθεί σε δεύτερο χρόνο, «έκοβαν και έραβαν» το διαγωνισμό στα μέτρα της ΤΕΧΑΝ.

Οι κατηγορίες για φωτογραφικούς διαγωνισμούς

Αναφέρει χαρακτηριστικά το κατηγορητήριο:

«Καθορίστηκαν, δηλαδή, όπως προκύπτει από το σύνολο της σχηματισθείσης δικογραφίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αντανακλούσαν αυτές των «σπιτιών ανακύκλωσης» της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, τα οποία προορίζονταν στην πραγματικότητα για τη συλλογή υλικών συσκευασίας, ενώ γνώριζαν ότι η σχετική επένδυση δεν ήταν επιλέξιμη στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβάλλοντος και Μεταφορών 2014-2020, καθόσον τα απόβλητα αυτά εμπίπτουν στην ευθύνη των παραγωγών και δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα».

