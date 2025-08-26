Politico: Τι ερευνά για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο επίκεντρο η διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων – Τι απαντά η κυβέρνηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 23:46 Τέιλορ Σουίφτ: Αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι μετά από 2 χρόνια σχέσης
26.08.25 , 23:41 Θανάσης Παφίλης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά
26.08.25 , 23:20 Θάνατος Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»
26.08.25 , 22:55 Καισαριανή: Σε Κάδο Βρέθηκαν Όπλα, Χειροβομβίδες Και 14 Εικόνες
26.08.25 , 22:50 Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
26.08.25 , 22:26 Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η αθλήτρια επί κοντώ
26.08.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 26/8/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
26.08.25 , 22:04 Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα φαγητού και τον λήστεψαν
26.08.25 , 21:46 Κλήρωση Eurojackpot 26/8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 41.000.000 ευρώ
26.08.25 , 21:38 Θεοδωρικάκος: Φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις που δεν αξιοποιήθηκαν
26.08.25 , 21:18 Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας
26.08.25 , 21:18 Politico: Τι ερευνά για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
26.08.25 , 21:11 Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο και το μήνυμα όλο νόημα του τραγουδιστή
26.08.25 , 20:44 Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης
26.08.25 , 20:36 Νουλέζας για Βόλο: «Υπήρχε ιατρική γνωμάτευση που χάθηκε από το σπίτι του»
Καισαριανή: Σε Κάδο Βρέθηκαν Όπλα, Χειροβομβίδες Και 14 Εικόνες
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντιμέτωπη με ακόμη μία έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται η κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης

Σύμφωνα με το Politico, αυτό που εξετάζεται είναι η πιθανή κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σχεδόν 12 εκατομμυρίων ευρώ για τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Μετά τη σύμβαση 717 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βάζει τώρα στο μικροσκόπιο και το συγκεκριμένο έργο, όπου πολίτες ανακυκλώνουν πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα με επιστροφή χρημάτων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για εγκληματική οργάνωση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία!

Το Politico γράφει χαρακτηριστικά:

«Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για έργα ανακύκλωσης», κάνοντας λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση τουλάχιστον 11,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για πάγια πρακτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όταν υπάρχουν καταγγελίες σε κράτη-μέλη.

Τέμπη - Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Νέες διώξεις για τη σύμβαση 717 σε 16 πρόσωπα

Το δημοσίευμα του Politico σημειώνει ακόμη ότι η εταιρεία που ανέλαβε το έργο κέρδισε τον διαγωνισμό, αν και είχε δηλώσει ότι τα περίπτερα θα κόστιζαν έως και πέντε φορές ακριβότερα από τις τιμές της αγοράς.

Το δημοσίευμα του Politico σχετικά με την έρευνα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Το δημοσίευμα του Politico σχετικά με την έρευνα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για νέα διεθνή δυσφήμιση της χώρας λόγω αδιαφάνειας στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων.

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών έκρινε ότι όλα έγιναν εντός πλαισίου, ενώ και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί ότι πρόκειται για «εύλογη δαπάνη» βάσει των τιμών της αγοράς.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
 |
POLITICO
 |
ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top