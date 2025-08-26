Politico: Τι ερευνά για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Αντιμέτωπη με ακόμη μία έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Politico, αυτό που εξετάζεται είναι η πιθανή κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σχεδόν 12 εκατομμυρίων ευρώ για τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Μετά τη σύμβαση 717 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βάζει τώρα στο μικροσκόπιο και το συγκεκριμένο έργο, όπου πολίτες ανακυκλώνουν πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα με επιστροφή χρημάτων.

Το Politico γράφει χαρακτηριστικά:

«Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για έργα ανακύκλωσης», κάνοντας λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση τουλάχιστον 11,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για πάγια πρακτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όταν υπάρχουν καταγγελίες σε κράτη-μέλη.

Το δημοσίευμα του Politico σημειώνει ακόμη ότι η εταιρεία που ανέλαβε το έργο κέρδισε τον διαγωνισμό, αν και είχε δηλώσει ότι τα περίπτερα θα κόστιζαν έως και πέντε φορές ακριβότερα από τις τιμές της αγοράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για νέα διεθνή δυσφήμιση της χώρας λόγω αδιαφάνειας στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων.

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών έκρινε ότι όλα έγιναν εντός πλαισίου, ενώ και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί ότι πρόκειται για «εύλογη δαπάνη» βάσει των τιμών της αγοράς.

