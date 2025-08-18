Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης

Υπήρξαν καταγγελίες για «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς

Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μαριάνθη Τσομπανοπούλου)
Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης, με επίκεντρο τη διαχείριση και λειτουργία τους από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ, σε μια εξέλιξη που φέρνει στο φως νέα ερωτήματα για τη διαφάνεια στη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και την αποτελεσματικότητα του εγχώριου ελεγκτικού μηχανισμού.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ακολουθεί τα πορίσματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), τα οποία κατέδειξαν σοβαρά κενά στον σχεδιασμό, την εποπτεία και την αξιοπιστία των καταγραφών, προτείνοντας περικοπές κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

