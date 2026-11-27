Απίστευτο και όμως αληθινό: Ένα 7χρονο παιδί εμφανίζεται να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι ενός θηριώδους φορτηγού, την ώρα που δίπλα του ο πατέρας του το βιντεοσκοπεί και το επαινεί για τις «οδηγικές» του ικανότητες.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το επικίνδυνο αυτό σκηνικό που εκτυλίχθηκε μέσα σε επαγγελματικό χώρο εταιρείας, κινητοποίησε άμεσα τις διωκτικές αρχές.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του βίντεο, το μόλις 7 ετών παιδί πραγματοποιεί στροφές και απότομα φρεναρίσματα μέσα σε χώρο με στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια, την ώρα μάλιστα που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες με γερανούς και κινούνται κι άλλα βαρέα οχήματα.

Στη θέση του συνοδηγού, ο 53χρονος πατέρας, ο οποίος καταγράφει τα πάντα με το κινητό του, ενθαρρύνοντας τον γιο του.

Συνεχώς τον αποκαλει «μάγκα», έχει δυνατά τη μουσική και λέει στο μικρό παιδί «άντε να βγούμε και στην Εθνική».

Το βίντεο «πυροδότησε» την κινητοποίηση της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας, που ταυτοποίησε τον 53χρονο πατέρα, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του - όπως και σε βάρος της μητέρας - για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.