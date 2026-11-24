Άλλο ένα περιστατικό με παιδάκι να έχει ξεχαστεί μόνο σε σχολικό λεωφορείο προκάλεσε σοκ, αυτή τη φορά στη Ρόδο.

Ένα κοριτσάκι, μόλις 3,5 ετών, κοιμόταν, και παρέμεινε στο σχολικό χωρίς να γίνει αντιληπτό κατά την αποβίβαση των παιδιών.

Το πιο σοκαριστικό είναι πως όταν το νήπιο ξύπνησε, κατάφερε να λύσει τη ζώνη του και να βγει από το σταθμευμένο όχημα. Αργότερα εντοπίστηκε από έναν περαστικό, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο.

Κλήθηκε η αστυνομία, ενημερώθηκαν οι γονείς, και το παιδί παραδόθηκε στην οικογένειά του.

Ρόδος: Σε σοκ η μητέρα του κοριτσιού - «Ήταν φοβισμένη, μέσα στις λάσπες»

Η μητέρα του παιδιού, ξέσπασε μιλώντας για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το κοριτσάκι.

Μιλώντας στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», η κ. Δέσποινα Παπασάββα τόνισε ότι το παιδί της ήταν φοβισμένο, μέσα στις λάσπες.

Εξέφρασε παράλληλα, την αγωνία της σχετικά με το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να βρεθεί το παιδί της. Μπορεί η μικρή να εντοπίστηκε από τον περαστικό κοντά στο σχολικό, ωστόσο, όπως είπε η μητέρα του κοριτσιού, είναι άγνωστο τι είχε μεσολαβήσει μέχρι τον εντοπισμό του παιδιού και αν είχε περιπλανηθεί στην περιοχή.

«Ήταν τρεις ώρες μόνο του στο... πουθενά, κοντά σε κεντρικούς δρόμους, από την πάνω μεριά ήταν ένα βουνό. Δεν ξέρω αν κάποιος το επέστρεψε κοντά στο σχολικό. Πώς βρέθηκαν οι λάσπες; Τι έγινε στις 3 ώρες που ήταν το παιδί μου μόνο του; Διανοείστε τι έχουν κάνει; Τι θα περάσει η οικογένειά μου, αυτό το παιδί, στους ψυχολόγους; Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξέρω πού πήγε το παιδί, πού κυκλοφόρησε. Το βρήκε ο περαστικός, για καλή του τύχη».

Για το πώς έγιναν όλα είπε: «Κατέβασαν τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιδί μου κοιμήθηκε μέσα στο όχημα. Συμβαίνει αυτό στις διαδρομές, τα παιδιά μας να κοιμούνται. Δεν το κατέβασαν το παιδί μου (...) Ξύπνησε και είδε ότι δεν υπήρχε κανείς. Φαντάζεστε τον τρόμο του;».

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του παιδιού, Στάθης Ραφτόπουλος, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Fame Story.

«Aκόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε και να το χωνέψουμε. Η συνοδός έκανε λάθος και ξέχασε το παιδί μέσα στο σχολικό, το οποίο το νοικιάζουν από έναν ιδιοκτήτη.

Ο οδηγός, όταν παραδώσει τα παιδιά στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει το όχημα στον ιδιοκτήτη.

Το όχημα το παρκάρουν σε ένα ξεχωριστό μέρος από το σχολείο, το οποίο είναι σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο.

Οπότε εκεί ήταν το παιδί, μέσα στο σχολικό, και κοιμόταν. Όταν το παιδί ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο του. Έβγαλε τη ζώνη του, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και βγήκε έξω».

Όπως είπε ο ίδιος, το παιδί ήταν δίπλα στο σχολικό όταν το αντιλήφθηκε κάποιος περαστικός, ο οποίος είδε την πόρτα του σχολικού λεωφορείου ανοιχτή κάτι που κίνησε την περιέργειά του. Εκείνη την ώρα είδε το παιδί να κλαίει.

«Με ειδοποίησε η ίδια η συνοδός, σε σοκ και εκείνη, που μου είπε ότι το παιδί βρίσκεται με την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου στο πάρκινγκ. Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω», ανέφερε ο πατέρας της μικρής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος του οδηγού και της συνοδού, ενώ έχουν ασκηθεί μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τους γονείς.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα