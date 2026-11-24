Ένα SUV υψηλών επιδόσεων. Έναν χρόνο μετά το λανσάρισμα της σημερινής γενιάς του T-Roc, η Volkswagen παρουσίασε σε παγκόσμια πρεμιέρα την κορυφαία έκδοσή του. Το νέο T-Roc R¹ αποδίδει 245 kW (333 PS) και συνδυάζει έναν νέο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα με υβριδική τεχνολογία 48 V και την τετρακίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring, που εξέλιξε η Volkswagen R.



Εξωτερικά ξεχωρίζουν η σπορ εξάτμιση με τέσσερις απολήξεις, τα φρένα R Performance με τις μπλε δαγκάνες, ο εμπρός προφυλακτήρας με σχεδιαστικά στοιχεία R, ο ειδικά σχεδιασμένος διαχύτης και οι νέες ζάντες ελαφρού κράματος Zandvoort 19 ιντσών. Προαιρετικά διατίθενται σφυρήλατες ζάντες Warmenau, αποκλειστικά σε διάσταση 20 ιντσών. Στο εσωτερικό, το τιμόνι R Performance διαθέτει πρόσθετο πλήκτρο R για την ενεργοποίηση της σπορ λειτουργίας R. Την ταυτότητα της έκδοσης συμπληρώνουν οι ειδικές ενδείξεις και λειτουργίες R του Digital Cockpit Pro και οι ειδικά σχεδιασμένες επενδύσεις των σπορ καθισμάτων.

Το εσωτερικό του T-Roc R

Το τιμόνι R Performance προσφέρεται με επιλογή επένδυσης από δέρμα ή βελούρ και διαθέτει πρόσθετο πλήκτρο R για την άμεση ενεργοποίηση της σπορ λειτουργίας R. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit Pro διαθέτει ειδικές προβολές και λειτουργίες για την έκδοση R.Τα σπορ καθίσματα έχουν μπλε λογότυπο R και μπλε ραφές που κάνουν αντίθεση με την επένδυση. Στον βασικό εξοπλισμό, οι επενδύσεις συνδυάζουν ύφασμα και ArtVelours, ενώ προαιρετικά θα διατίθενται καθίσματα με συνδυασμό δέρματος Varenna και ArtVelours. Το μπλε λογότυπο R κοσμεί και τα διακοσμητικά στα μαρσπιέ των θυρών.



Οι ενδείξεις του Digital Cockpit Pro. Με το πλήκτρο View, ο οδηγός επιλέγει τη διάταξη του ψηφιακού πίνακα οργάνων. Πέρα από τις κλασικές προβολές, υπάρχει η προβολή Sport, με κεντρικό στρογγυλό στροφόμετρο σε ειδική σχεδίαση και λογότυπο R, καθώς και μια δεύτερη προβολή Sport με τρισδιάστατη απεικόνιση. Μια ένδειξη αποκλειστική για την έκδοση R είναι το οριζόντιο στροφόμετρο στο επάνω μέρος της οθόνης. Η κλίμακά του εκτείνεται από το 0 έως το 8 και αντιστοιχεί σε 0 έως 8.000 σ.α.λ. Στη χειροκίνητη λειτουργία του DSG εμφανίζονται επίσης συστάσεις αλλαγής σχέσης.



Στη χειροκίνητη λειτουργία του DSG, ο οδηγός αλλάζει σχέσεις με τα χειριστήρια (paddles) πίσω από το τιμόνι. Η ένδειξη προτεινόμενης σχέσης στον ψηφιακό πίνακα οργάνων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην πίστα, καθώς στα προφίλ Special και Drift το κιβώτιο δεν ανεβάζει αυτόματα σχέση όταν βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία. Το Digital Cockpit Pro περιλαμβάνει επίσης χρονόμετρο γύρου με GPS και χρονόμετρο επιτάχυνσης. Ο οδηγός μπορεί ακόμη να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πίεση υπερπλήρωσης, τη θερμοκρασία του κιβωτίου, τη ροπή, την ισχύ, τις επιταχύνσεις σε μονάδες g και την κατανομή ροπής του συστήματος τετρακίνησης.

Εξέλιξη στην πίστα. Με το Launch Control στον βασικό εξοπλισμό και την πρόσφυση της τετρακίνησης, το ισχυρότερο σήμερα SUV της Volkswagen στην ευρωπαϊκή αγορά επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h. Πέρα από τη λειτουργία R, γνώρισμα των μοντέλων της Volkswagen R, το T-Roc R διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό δύο ακόμη προφίλ οδήγησης. Το Special έχει εξελιχθεί ειδικά για τη Nordschleife του Nürburgring. Το Drift επιτρέπει, σε κλειστή πίστα, ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση στις στροφές, όπως στα τετρακίνητα αυτοκίνητα ράλλυ.



Το γράμμα R στην ονομασία του T-Roc R παραπέμπει στη λέξη «Racing» και εκφράζει την αγωνιστική καταγωγή του μοντέλου. Η φιλοσοφία «Born on the racetrack» διέπει την εξέλιξη όλων των μοντέλων R. Όπως και στον προκάτοχό του και στο σημερινό Golf R², οι τελικές δοκιμές και ρυθμίσεις του συστήματος κίνησης, των φρένων και της ανάρτησης του νέου T-Roc R έγιναν στην πίστα. Με το μπλε πλήκτρο R στο τιμόνι, ο οδηγός ενεργοποιεί το προφίλ οδήγησης Race.

Ο κινητήρας του T-Roc R

Ο EA888 με υβριδική τεχνολογία 48 V. Ο τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας άμεσου ψεκασμού (TSI) της οικογένειας EA888, με κυβισμό 1.984 cm³, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τετρακύλινδρους κινητήρες της αγοράς. Την πιο πρόσφατη εκδοχή του χρησιμοποιούν δύο τετρακίνητα μοντέλα, το T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION³ και το T-Roc R. Προγενέστερες εκδοχές του έχουν χρησιμοποιηθεί και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, σε διαφορετικές γενιές μοντέλων της Volkswagen R.



Ο EA888 evo5 διαθέτει υβριδικό σύστημα υποβοήθησης 48 V (mild hybrid) και σχεδιάστηκε με γνώμονα το πρότυπο Euro 7. Στο T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION αποδίδει 150 kW (204 PS). Στο T-Roc R, χάρη σε τροποποιήσεις στο εσωτερικό του κινητήρα, η ισχύς αυξήθηκε κατά 95 kW (129 PS), φτάνοντας τα 245 kW (333 PS). Μια βασική διαφορά του evo5 από τον EA888 evo4 είναι ο ηλεκτροκίνητος συμπιεστής (EAV), που λειτουργεί παράλληλα με τον στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων. Για πρώτη φορά, το κάλυμμα του κινητήρα φέρει το έμβλημα R.

Μέγιστη ροπή 420 Nm από τις 1.900 έως τις 5.250 σ.α.λ. Η έκδοση R του EA888 αποδίδει τη μέγιστη ισχύ των 245 kW (333 PS) από τις 5.750 έως τις 6.500 σ.α.λ. Η μέγιστη ροπή των 420 Nm είναι διαθέσιμη σε όλο το εύρος από τις 1.900 έως τις 5.250 σ.α.λ. Ο ηλεκτροκίνητος συμπιεστής τροφοδοτείται από το σύστημα 48 V και ενισχύει αισθητά τη ροπή ακόμη και στις πολύ χαμηλές στροφές. Έτσι, ο οδηγός αισθάνεται ότι το T-Roc R επιταχύνει συνεχώς, χωρίς αισθητή υστέρηση του turbo ή διακοπή της ελκτικής δύναμης.

Επτά προφίλ και δύο ειδικές ρυθμίσεις. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τα Eco, Comfort, Sport, Snow, Offroad, Race και Individual. Από το υπομενού του Race μπορεί να επιλέξει και δύο ειδικά προφίλ, τα Special και Drift. Το Eco δίνει προτεραιότητα στην οικονομία καυσίμου. Το Comfort προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για ξεκούραστη οδήγηση, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στον κλιματισμό να λειτουργεί με πλήρη ισχύ. Στο Sport απενεργοποιούνται το start/stop και η λειτουργία ελεύθερης κύλισης με σβηστό κινητήρα, ενώ η κατανομή ροπής και το σύστημα κίνησης συνολικά αποκτούν πιο σπορ ρύθμιση.

Η τετρακίνηση του T-Roc R

4MOTION με ενεργή κατανομή ροπής. Στο T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION ένας πολύδισκος συμπλέκτης μεταφέρει τη ροπή στον πίσω άξονα. Το διαφορικό την κατανέμει ισόποσα (50:50) στους δύο πίσω τροχούς, επιτρέποντάς τους να περιστρέφονται με διαφορετικές ταχύτητες στις στροφές. Στο T-Roc R, η τετρακίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring μεταβάλλει την κατανομή της ροπής τόσο μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα όσο και μεταξύ των δύο πίσω τροχών. Τη δεύτερη λειτουργία αναλαμβάνει η μονάδα κατανομής ροπής του πίσω άξονα (torque splitter), που εξέλιξε η Volkswagen R.



Η προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC

. Το νέο T-Roc R διαθέτει στάνταρ σπορ ανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη απόσβεση DCC, με γόνατα MacPherson εμπρός και διάταξη πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Το σύστημα πέδησης είναι 18 ιντσών. Το τιμόνι μεταβλητής σχέσης είναι επίσης στάνταρ. Παραμένει ελαφρύ στους ελιγμούς και προσφέρει άμεση απόκριση στις υψηλές ταχύτητες. Για την έκδοση R έγιναν οι ακόλουθες παρεμβάσεις.