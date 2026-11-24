Η Μαριάντα Πιερίδη είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα και να συμμετέχει στη Eurovision. Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στο πάρτυ του OGAE Greece και μίλησε στο Star.gr και τη δημοσιογράφο, Αθανασία Βογιάρη για το τραγούδι που κατέθεσε για το «Sing for Greece 2027», με στόχο να διαγωνιστεί και να κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για το Μπουργκάς. Η τραγουδίστρια δηλώνει φανατική υποστηρίκτρια του θεσμού και αποφασισμένη να τολμήσει κάτι που, όπως λέει, δεν περιμένει κανείς από εκείνη.

Μαριάντα Πιερίδη: «Την απόφαση την πήρε το τραγούδι»

Για εκείνη, η συμμετοχή στο «Sing for Greece 2027» δεν προέκυψε ως μια αυθόρμητη αντίδραση. «Αυτή την απόφαση την πήρε το τραγούδι. Το τραγούδι είναι αυτό που με το που το άκουσα, κοιταχτήκαμε με τον David και είπαμε ότι “αυτό είναι για Eurovision”. Και αμέσως σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να το καταθέσουμε», εξηγεί, αποκαλύπτοντας πώς γεννήθηκε η ιδέα.

Αν και το «Sing for Greece» αποτελεί συχνά βήμα για πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες, η Μαριάντα Πιερίδη δεν αντιμετωπίζει τη διαδικασία ανταγωνιστικά ή με διάθεση σύγκρισης. «Δεν το σκέφτομαι έτσι. Ποτέ δεν το σκέφτομαι έτσι. Εμένα μ' αρέσουν όλα αυτά τα... πώς να στο πω, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα connections. Μας κάνουν όλους μαζί να είμαστε μια θετική ενέργεια, μιακινούμενη θετική ενέργεια», τονίζει.

Η σχέση της με τον διαγωνισμό άλλωστε κρατάει χρόνια και έχει βαθιές ρίζες, καθώς έχει ζήσει την εμπειρία αρκετά χρόνια πριν. «Η Eurovision είναι ένα μεγάλο πάρτι, και σαν μια τεράστια Eurovision fan, έχω ακούσει χιλιάδες τραγούδια. Από το '95 που είχα πάει, σαν παιδάκι, να κάνω τα backing vocals στην αποστολή της Ελλάδας. Όταν άκουσα το συγκεκριμένο τραγούδι, αισθάνθηκα ότι αυτό δεν έπρεπε να λείπει από αυτή τη σκηνή. Τώρα, εύχομαι να το αγαπήσει και ο κόσμος και να βρει τη θέση που του πρέπει», σημειώνει με φανερό ενθουσιασμό.

Τι είπε η Μαριάντα Πιερίδη για το τραγούδι που κατέθεσε στο Sing for Greece 2027

Μαριάντα Πιερίδη: «Δε νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει φανταστεί τον εαυτό του σε εκείνη τη σκηνή»

Χωρίς να μπορεί να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για το κομμάτι που κατέθεσε στο «Sing for Greece 2027», δίνει ένα σαφές στίγμα για το τι να περιμένει το κοινό, λέγοντας πως θα κινηθεί μακριά από τα μουσικά «μονοπάτια» που θα περίμενε κανείς από εκείνη. Με μία φράση, λέει για το τραγούδι της: «Είναι κάτι που δεν περιμένετε από μένα».

Όσο για το αν έχει ήδη ταξιδέψει με τη φαντασία της στα φώτα και τον παλμό μιας μεγάλης σκηνής, παραδέχεται πως αυτό είναι κάτι φυσικό για κάθε καλλιτέχνη που αγαπά τη ζωντανή επαφή με τον κόσμο. «Δε νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει φανταστεί τον εαυτό του σε εκείνη τη σκηνή και σε μεγάλες σκηνές του κόσμου. Δηλαδή, θα ήταν, νομίζω, λάθος μου να μην στο πω, έτσι; Όλοι οι καλλιτέχνες θέλουμε να βρεθούμε σε σκηνές τέτοιες, με πολύ κόσμο από κάτω, με όλη αυτή την ενέργεια να γεμίζεις. Έτσι γεμίζουμε εμείς οι καλλιτέχνες, είτε είναι μικρός ο χώρος είτε είναι μεγάλος. Ο κόσμος είναι αυτός που σε κάνει να προχωράς και να συνεχίζεις», υπογραμμίζει.

Και αν τελικά καταφέρει να είναι η φετινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, η Μαριάντα Πιερίδη ξέρει ήδη ποιον θέλει να ακούσει πρώτο στην άλλη άκρη της γραμμής. Στην προοπτική της μεγάλης στιγμής απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο για να μοιραστεί το νέο: «Εε, ο David» (ο παραγωγός της).

Με το βλέμμα στραμμένο στη συνέχεια της διαδρομής και την ευχή το τραγούδι να αγκαλιαστεί από τον κόσμο, η τραγουδίστρια δηλώνει έτοιμη για την πρόκληση.



Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου