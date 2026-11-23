Τη δική της απάντηση για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή της, έπειτα από την καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού, έδωσε η 50χρονη γυναίκα, η οποία αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της, στις συνθήκες της αστυνομικής επέμβασης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οδηγούσε πριν από την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου της.

«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα, είμαι υγιής και έμπειρη οδηγός», υποστήριξε χαρακτηριστικά, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της σχετικά με όσα έχουν αναφερθεί για την ψυχική της κατάσταση. Παράλληλα, αμφισβήτησε ότι κινούταν με υπερβολική ταχύτητα, επιμένοντας πως δεν είχε προβεί σε κάποια παράνομη ενέργεια.

Καταδίωξη Συγγρού: Οι σπουδές, η υγεία της και οι ισχυρισμοί για την κατηγορία της απείθειας

Η 50χρονη αναφέρθηκε εκτενώς στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό της υπόβαθρο, σημειώνοντας ότι είναι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας και έχει σπουδάσει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, καθώς και στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας.

Μάλιστα, επικαλέστηκε τα ακαδημαϊκά της προσόντα, αμφισβητώντας τη βάση της κατηγορίας της απείθειας. Την ίδια στιγμή, απέρριψε κατηγορηματικά όσα έχουν ακουστεί για πιθανό ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.

«Δεν έχω νοσηλευτεί ποτέ σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει φαρμακευτική αγωγή», φέρεται να υποστηρίζει, επιμένοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να επηρεάζει τη συμπεριφορά της.

Η ίδια δηλώνει, επίσης, ότι δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στη Συγγρού και θεωρεί πως τα πραγματικά δεδομένα μπορούν να επιβεβαιώσουν τη δική της περιγραφή των γεγονότων.

Περιγράφοντας τη στιγμή της αστυνομικής επέμβασης, η γυναίκα υποστήριξε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα έντονη κατάσταση, όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημά της. Όπως ανέφερε, έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου προκειμένου να την απομακρύνουν και στη συνέχεια της πέρασαν χειροπέδες.

Η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία σοκαριστική, ενώ ανέφερε ότι ζήτησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή, αίτημα που, σύμφωνα με την περιγραφή της, δεν ικανοποιήθηκε.

Ακολούθησε η μεταφορά της σε αστυνομικά τμήματα και στη συνέχεια στο Δρομοκαΐτειο. Μετά την ιατρική αξιολόγηση, παρέμεινε για νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα του Ευαγγελισμού.