Η Πέγκυ Ζήνα ήταν ανάμεσα στις σταρ που εμφανίστηκαν στο MadWalk 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας καφέ γούνα και γυαλιά ηλίου, έχοντας γύρω της χορευτές. Στην εξέλιξη του act αφαίρεσε τη γούνα και εμφανίστηκε με μακρύ μαύρο φόρεμα, με άνοιγμα στο πλάι και διαφάνεια στο τελείωμα.
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Aρχικά ερμήνευσε το Πουθενά, τραγούδι της που κυκλοφόρησε το 2004 και τον τελευταίο καιρό έχει γίνει viral μέσω των social media. Στη συνέχεια, τραγούδησε και χόρεσε στους ρυθμούς του Vogue, της τεράστιας επιτυχίας της Μαντόνα από το 1990. Ως γνωστόν, το τραγούδι έχει ταυτιστεί με τον χώρο της μόδας.
Ο σχεδιαστής επέστρεψε στον θεσμό με τη συλλογή THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του φίλη, Πέγκυ Ζήνα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή του MadWalk 2026.
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