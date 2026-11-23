Στην Κατερίνα Καραγιάννη και το Star.gr, η Τάνια Μπρεάζου μίλησε από τα MadWalk 2026 με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και συγκίνηση για την παρουσία της στη διοργάνωση, αλλά και για την εντυπωσιακή της εμφάνιση, την οποία υπογράφει η Σίλια Κριθαριώτη.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια εξήγησε πως τρέφει μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για τη σχεδιάστρια, τονίζοντας ότι αποτελεί ξεχωριστή τιμή και χαρά για εκείνη το γεγονός ότι φοράει δημιουργίες της. Όπως αποκάλυψε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δρόμοι τους συναντιούνται στη σκηνή των MadWalk, καθώς η πρώτη τους συνεργασία είχε πραγματοποιηθεί το 2021, χρονιά κατά την οποία η ίδια έκανε και το ντεμπούτο της στον θεσμό, έπειτα από μια πρόταση που, όπως χαρακτηριστικά είπε, της ήρθε εντελώς «ουρανοκατέβατη».

Αναφερόμενη στο καταπληκτικό φόρεμα που φορούσε εκείνη τη στιγμή, η Τάνια Μπρεάζου εξομολογήθηκε πως μέσα σε αυτό νιώθει σαν «βασίλισσα», σπεύδοντας να διευκρινίσει πως δεν το λέει με διάθεση έπαρσης, αλλά επειδή ακριβώς κάθε γυναίκα που επιλέγει δημιουργία της κυρίας Κριθαριώτη αποκτά αυτό το μοναδικό συναίσθημα.

Όσον αφορά το δικό της act επί σκηνής, προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της, αφήνοντας μονάχα ένα μικρό υπονοούμενο πως το κοινό θα παρακολουθήσει «κάτι αποκαλυπτικό».

Παράλληλα, ανάμεσα στα υπόλοιπα acts της βραδιάς, ξεχώρισε εκείνο της Κλαυθίας, δηλώνοντας πως την αγαπά και τη θαυμάζει βαθιά ως καλλιτέχνιδα και ανυπομονεί να τη δει να εμφανίζεται.

Κλείνοντας τη συζήτηση και ερωτηθείσα για το ποια θεωρεί την πιο καλοντυμένη Ελληνίδα, η Τάνια Μπρεάζου παραδέχτηκε πως τα γούστα της ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, επιλέγοντας την Τάμτα. Όπως υπογράμμισε, την εκτιμάει ιδιαίτερα επειδή έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα εντελώς προσωπικό στυλ, ενσωματώνοντας τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της στις εμφανίσεις της - μια τόλμη που συχνά λείπει από άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι φοβούνται να ρισκάρουν ενδυματολογικά.

Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν έχει φοβηθεί ποτέ να φορέσει κάτι που επιθυμεί, επισημαίνοντας πως όταν δοκιμάζει ένα ρούχο που δεν την εκφράζει ή δεν την κάνει να νιώθει καλά, ζητά να αλλάξει, αφού η εσωτερική άνεση είναι πάντα εκείνη που αντανακλάται προς τα έξω.