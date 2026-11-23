Βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού της πρώτης κλούβας των ΜΑΤ φέρεται να ήταν η αιτία που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις της αστυνομικής δύναμης στο Γουδή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το air condition του οχήματος και στη συνέχεια επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε παρακείμενα οχήματα.

Η πρώτη κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 17:15, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα, καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε άλλα σταθμευμένα οχήματα και στις δεξαμενές καυσίμων.

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Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς μία κλούβα των ΜΑΤ, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν ακόμη τρία λεωφορεία της αστυνομίας, καθώς και η καμπίνα ενός βυτιοφόρου. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

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Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη, με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος στο σύστημα κλιματισμού της πρώτης κλούβας να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία.

