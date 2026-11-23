Με δημιουργία του Βασίλη Ζούλια και γιορτινή διάθεση εμφανίστηκε η Δωροθέα Μερκούρη στο MadWalk, μιλώντας στην κάμερα του Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για τη μόδα, τη μουσική, την αδυναμία της στον Σάκη Ρουβά και τη Μαρίνα Σάττι, αλλά και για τη βαθιά καλλιτεχνική σύνδεσή της με τον Κωνσταντίνο Ρήγο.

MadWalk: Η Δωροθέα Μερκούρη με δημιουργία του Βασίλη Ζούλια

Η συγκίνηση για τον Κωνσταντίνο Ρήγο

Η ηθοποιός βρέθηκε στη βραδιά κυρίως για τον Κωνσταντίνο Ρήγο, με τον οποίο συνεργάζεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εκφράζοντας ανοιχτά την ευγνωμοσύνη της για όσα της έχει προσφέρει καλλιτεχνικά. Όπως ανέφερε, γνώρισε τον σκηνοθέτη και χορογράφο λίγο πριν κλείσει τα 50 της χρόνια και εκείνος της άνοιξε τον δρόμο για πράγματα που ονειρευόταν μια ζωή: να τραγουδάει στη σκηνή, να χορεύει και να συμμετέχει σε απαιτητικές και συγκλονιστικές παραστάσεις.

Πέρα από τις δύο θεατρικές παραστάσεις που έχουν κάνει μαζί, η Δωροθέα Μερκούρη αναφέρθηκε και στις τηλεοπτικές τους συναντήσεις σε σόου όπως το Your Face Sounds Familiar και το The Masked Singer, τονίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο Κωνσταντίνος Ρήγος για την ελληνική σκηνή και πόσα έχει μάθει η ίδια κοντά του.

Το δικό της act, η Μαρίνα Σάττι κι ο Σάκης Ρουβάς

Απαντώντας για το ποιον καλλιτέχνη ανυπομονεί να δει στη σκηνή του MadWalk, η Δωροθέα Μερκούρη έβαλε πρώτα απ' όλα το δικό της act και τη χαρά να το ζήσει, ενώ δήλωσε πως απολαμβάνει ολόκληρη τη σκηνή, τόσο τους καλλιτέχνες της γενιάς της όσο και νεότερους. Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη Μαρίνα Σάττι, λέγοντας πως ανυπομονεί να τη δει, ενώ δεν έκρυψε και τα φιλοφρονήματά της για τον Σάκη Ρουβά, με τον οποίο έχει συνεργαστεί πολλές φορές (και στο MadWalk), χαρακτηρίζοντάς τον αξιοθαύμαστο για την αστείρευτη ενέργειά του.

«Δε μας πάει το minimal» – Οι πιο καλοντυμένες Ελληνίδες

Σε ερώτηση για την πιο καλοντυμένη Ελληνίδα, η Δωροθέα Μερκούρη στάθηκε πρώτα στον μεσογειακό χαρακτήρα της χώρας, σημειώνοντας ότι στις Ελληνίδες ταιριάζει το «κάτι παραπάνω» κι ότι το απόλυτο minimal δε μας πάει τόσο, κάτι που -όπως είπε- συχνά ζηλεύουν άλλες, βορειότερες χώρες.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχώρισε είναι η Τζένη Μπαλατσινού για το πόσο σικ παραμένει ακόμη κι όταν επιλέγει απλές γραμμές. Για τις σκηνικές της εμφανίσεις με παντελόνια και ένα φαινομενικά απλό look που της ταιριάζει απόλυτα, «ψήφισε» την Πάολα.

Η Μιμή Ντενίση της αρέσει για την κομψότητα και το στιλ της ως γυναίκα. Κλείνοντας, τόνισε ότι οι Ελληνίδες είναι τυχερές που διαθέτουν τόσους αξιόλογους σχεδιαστές μόδας.