Στο επίκεντρο σχολίων βρέθηκε η Καρολίνα στο νέο επεισόδιο του GNTM 7, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της για όσα ακούγονται μέσα στο σπίτι.

Η Καρολίνα εμφανίστηκε ψύχραιμη αλλά αποφασισμένη να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, τονίζοντας ότι δε θεωρεί πως επιλέχθηκε επειδή είναι «πιο αδύναμη μοντελικά», αποδίδοντας τέτοιους ισχυρισμούς σε παρεξηγήσεις και... κόμπλεξ.

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«Δεν χρειάζεται να εκδικούμαστε ανθρώπους, θα τους γυρίσει μόνο του»

Όπως σημείωσε, δεν έχει πρόβλημα με κανένα παιδί στο σπίτι, παρότι νιώθει ότι ορισμένοι πηγαίνουν κόντρα ή έρχονται κατά πάνω της χωρίς λόγο, κάνοντας ειδική αναφορά και στην Anastazja, ενώ διευκρίνισε ότι οι αιχμές της αφορούν γενικότερα συμπεριφορές που συναντά στο παιχνίδι.

Σχολιάζοντας το concept και τη διάθεση της ημέρας, άφησε αιχμές για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν κάποια ζευγάρια στη δοκιμασία, λέγοντας πως της φάνηκε σαν να μπήκαν «λίγο επίτηδες», ενώ παρατήρησε ότι δεν περιμένει στήριξη από συγκεκριμένα άτομα που ακούγεται να σχολιάζουν.

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Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσαν, σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Καρολίνα, οι κατηγορίες ότι μεταφέρει ή σχολιάζει τα προσωπικά των υπολοίπων, με την απειλή πως «Άμα εγώ θέλω, θα σε εκθέσω, μπορώ να πω πράγματα για σένα πολλά».

Η ίδια αρνήθηκε ότι διέδωσε κάτι ανυπόστατο, αναφερόμενη σε ένα πρόσφατο σκηνικό όπου η Άννα έκανε μασάζ στον Ακύλλα κι η Σταυρούλα έδειξε να ενοχλείται, κάτι που, όπως είπε, φάνηκε σαν «ψιλοζήλια», χωρίς όμως η ίδια να ισχυριστεί ότι υπάρχει κάτι παραπάνω μεταξύ τους.

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«Κι εμένα δε μου αρέσει αυτό, γιατί τώρα θα με βγάλουν εμένα κουτσομπόλα, κατίνα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα με βγάλουν».

Με αυτόν τον τρόπο, η Καρολίνα επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις από το κουτσομπολιό και να δείξει ότι δε σκοπεύει να μπει σε κάποιο... παιχνίδι αντεκδίκησης!

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