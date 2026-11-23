Στις αστρολογικές προβλέψεις για τη νέα εβδομάδα αναφέρθηκε η Άση Μπήλιου μέσα από το στολισμένο πλατό της εκπομπής «Stars System».

Όπως είπε η γνωστή αστρολόγος, μπορεί η εβδομάδα να ξεκινήσει με ένταση λόγω της Πανσελήνου που θα γίνει αύριο, θα κλείσει «με μια πάρα πολύ γλυκιά και θα έλεγα και τυχερή όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και το Δία».

Δείτε πώς θα επηρεάσει η Πανσέληνος που ολοκληρώνεται αύριο στον άξονα Διδύμου-Τοξότη τα 12 ζώδια

Όπως είπε η Άση Μπήλιου για την Πανσέληνο που ολοκληρώνεται αύριο στον άξονα Διδύμου-Τοξότη: «Η αλήθεια είναι ότι αυτή η Πανσέληνος έχει κάτι από χάος μέσα της. Είναι στο ζώδιο της επικοινωνίας, στο ζώδιο των μετακινήσεων. Είναι σε ένα ζώδιο που βρίσκεται και ο ουρανός, που είναι ο πλανήτης που φέρνει τα απρόοπτα, τα ξαφνικά, το χάος που λέμε. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν μπορεί να φέρει και ωραία πράγματα. Μην βλέπουμε μόνο και εστιάζουμε μόνο στο αρνητικό που μπορεί να φέρει μία όψη. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος που μπορεί να φέρει μια ουρανοκατέβατη ευκαιρία. Σε πολλά επίπεδα και έναν ουρανοκατέβατο έρωτα, μπορεί να φέρει. Γενικότερα, είναι μία Πανσέληνος που φαίνεται ότι θα μας ταρακουνίσει λίγο στο ξεκίνημα της εβδομάδας».

Η αντίθεση Ήλιου-Ουρανού στις 26 Νοεμβρίου φέρνει περίεργες ειδήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις

Όπως ανέφερε η Άση Μπήλιου, στην πορεία έχουμε και άλλη μία όψη του Ήλιου με τον Ουρανό, μία αντίθεση. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη όψη σχετίζεται με αλλαγές και απρόοπτα.

Συγκεκριμένα, «Με κάποιο τρόπο είναι σαν να παρατείνεται σχεδόν μέχρι την Πέμπτη η επιρροή της Πανσελήνου. Την ίδια μέρα, την Πέμπτη, θα μπει και ο Άρης στην Παρθένο. Ξεκινάει ένα μακρύ ταξίδι στην Παρθένο, στην Παρθένο και στον Λέοντα. Σκεφτείτε ότι από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2027, ο Άρης θα μείνει μόνο σε δύο ζώδια, στην Παρθένο και στον Λέοντα, γιατί θα οπισθοχωρήσει ανάδρομος. Φυσικά, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν δηλαδή, μένει ένας πλανήτης για πολύ καιρό, σημαίνει ότι θα γυρίσει ανάδρομος».

Τέλος, όπως ξεκαθάρισε η Άση Μπήλιου για την εβδομάδα που ξεκινά: «Η εβδομάδα που είπαμε ότι ξεκινά με περισσότερη ένταση και ταρακουνήματα γενικότερα, θα κλείσει με μια πάρα πολύ γλυκιά και θα έλεγα και τυχερή όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και το Δία και τώρα, φέρνοντάς μας στο τέλος ένα ωραίο σαββατοκύριακο».

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