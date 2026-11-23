Η Καρολίνα, αν και είχε σε γενικές γραμμές ένα αδύναμο σετ, έσωσε την παρτίδα στο τέλος, καθώς η 10η και τελευταία λήψη της ήταν άρτια.

Μόλις την είδε η Anastazja, αναφώνησε: «Ωραία, μια χαρά, δεν έπιασε το ντισαβαντάζ μου». Οι κριτές, εμφανώς ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα, αποθέωσαν τόσο το αθλητικό σώμα της όσο και το συγκλονιστικό προφίλ της.

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Η ίδια, ως άλλη βολεϊμπολίστρια, σηκώθηκε στον αέρα κι έκανε... σερβίς στο φεγγάρι, όπως είπαν χαρακτηριστικά οι κριτές. Μάλιστα, η Μπέττυ Μαγγίρα παραδέχτηκε πως «δεν υπάρχει κάτι να διορθώσεις», συγχαίροντας την Καρολίνα για την προσπάθειά της.

Ιδιαίτερα κολακευτικά ήταν και τα σχόλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία δήλωσε: «Σε αυτό το editorial για μένα, αν ήμουν πελάτης, εγώ θα αγόραζα εσένα».

Η Άννα, από την άλλη, διαφώνησε κάθετα μαζί τους, λέγοντας: «Μάλλον είμαι τυφλή», ενώ απευθυνόμενη στους συμπαίκτές της είπε: «Παιδιά, είναι όλα λάθος».

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Τα υπόλοιπα μοντέλα πάντως είχαν διαφορετική άποψη, με τη Σοφία να επισημαίνει: «Μας έβαλε τα γυαλιά. Όλοι περιμέναμε να μην έχει λήψη».

Η Καρολίνα δεν θα μπορούσε να μη νιώθει χαρούμενη, αλλά και δικαιωμένη: «Αισθάνομαι απίστευτη χαρά μέσα μου. Είμαι και ικανοποιημένη γιατί κλείνουν και κάποια στόματα».

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