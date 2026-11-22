Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στη λεωφόρο Συγγρού. Οδηγός επί 15 λεπτά αγνοούσε τα σήματα της Τροχαίας. Το ρεπορτάζ είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ώρα 11 το πρωί, χθες Σάββατο. Αστυνομικοί κάνουν σήμα σε μια οδηγό 51 ετών, που κινείται με το ασημί ΙΧ της στην οδό Αιγαίου, να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνη αγνοεί το σήμα, πατάει γκάζι και προσπαθεί να εξαφανιστεί. Αρχίζει επικίνδυνη καταδίωξη.

Παράνομες προσπεράσεις και επικίνδυνοι ελιγμοί

Η οδηγός κάνει παράνομες προσπεράσεις, επικίνδυνους ελιγμούς και θέτει σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Οι δυνάμεις ενισχύονται: τρία περιπολικά της Άμεσης Δράσης, δύο μηχανές της ΔΙΑΣ και τουλάχιστον δέκα αστυνομικοί επιστρατεύονται για να την ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρεί να παρασύρει ακόμη και αστυνομικό. Για 15 λεπτά και σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων, η καταδίωξη συνεχίζεται μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού. Εκεί οι αστυνομικοί τής κλείνουν τον δρόμο.

Κλείδωσε τις πόρτες του ΙΧ - Έσπασαν τα τζάμια για να τη συλλάβουν

Η γυναίκα κλειδώνει τις πόρτες και αρνείται να βγει. Οι αστυνομικοί τότε σπάνε με τα χέρια τους τα τζάμια, την τραβούν έξω και της περνούν χειροπέδες.

Το μόνο που ζητούσε η γυναίκα ήταν να μιλήσει με τον δικηγόρο της.

Συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Το παράδοξο είναι ότι στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο.

Ο λόγος που επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο παραμένει άγνωστος.

Με εντολή εισαγγελέα, η γυναίκα εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική.