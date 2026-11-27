Με βαθιά συγκίνηση και τρυφερότητα μίλησε την Παρασκευή η Νίκη Παλληκαράκη στο Στούντιο 4 για τη στενή φιλία και τη σχέση ζωής που ανέπτυξε με τη Μάρω Κοντού, αναφερόμενη στην απώλειά της αλλά και στο κενό που αφήνει στην καθημερινότητά της.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε τη σεζόν 2017–2018 μέσα από τη θεατρική παράσταση Χτυποκάρδια στο θρανίο, όπου μοιράζονταν τη σκηνή με τον Κώστα Βουτσά, τον Νίκο Γαλανό, την Κατερίνα Γερονικολού και τον Ορέστη Τζιόβα. Όπως θυμήθηκε η ηθοποιός, από εκείνη τη συνεργασία δημιουργήθηκε μια πολύ δεμένη παρέα, κυρίως με τη Μάρω Κοντού και τον Νίκο Γαλανό, με κοινές εξόδους και μια σχέση που εξελίχθηκε σε βαθύ δέσιμο - ιδιαίτερα ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Οι Κυριακές και το «φρέσκο» μυαλό της

Μιλώντας για όσα της λείπουν περισσότερο, η Νίκη Παλληκαράκη στάθηκε τόσο στην ίδια τη Μάρω Κοντού όσο και στην εκδοχή του εαυτού της μέσα σε αυτή τη σχέση. Εξήγησε πως μιλούσαν καθημερινά με τις ώρες και συναντιόντουσαν κάθε εβδομάδα, με το βράδυ της Κυριακής στο εστιατόριό τους να αποτελεί σταθερή, σχεδόν ιερή συνήθεια.

Περιέγραψε την αείμνηστη ηθοποιό ως έναν άνθρωπο με «φρέσκο μυαλό», σοφία και ποιότητα, που ταυτόχρονα λειτουργούσε «σαν παιδάκι, σαν κοριτσάκι», ακόμη και στέλνοντάς της βιντεάκια στο Instagram, δείχνοντας πόσο οικεία είχε γίνει με την τεχνολογία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν αγαπάς πολύ κάποιον άνθρωπο, συνειδητοποιείς ότι σου λείπει ο εαυτός σου όταν ήσουν μαζί του.

Οι συμβουλές, οι παρατηρήσεις και η γυναικεία αλληλεγγύη

Η Νίκη Παλληκαράκη τόνισε ότι η Μάρω Κοντού είχε βαθιά γνώση του θεάτρου και της δουλειάς, έδινε ουσιαστικές συμβουλές, ερχόταν στις παραστάσεις και έκανε παρατηρήσεις όταν χρειαζόταν.

Αφηγήθηκε μάλιστα ένα περιστατικό από το καλοκαίρι, όταν βρισκόταν σε περιοδεία στη Λάρισα με παράσταση του Θοδωρή Τσιάνου και, μόλις έμαθε ότι η Μάρω Κοντού είχε μπει στο νοσοκομείο, έφυγε άρον-άρον για να τη δει. Η αντίδραση της Μάρως Κοντού ήταν έντονη και αποκαλυπτική της επαγγελματικής της ματιάς, καθώς πρώτα τη μάλωσε που κατέβηκε από την περιοδεία και στη συνέχεια άρχισε να τη ρωτά με λεπτομέρεια για τα εισιτήρια, το πώς πήγε η περιοδεία, πού έμειναν και τι συνέβη επί σκηνής.

Παράλληλα, στάθηκε στη στάση ζωής της απέναντι στις γυναίκες, επισημαίνοντας πόσο κόντρα πήγαινε στα πατριαρχικά στερεότυπα και στη νοοτροπία του ανταγωνισμού. Με τη φροντίδα της, τα χιουμοριστικά σχόλια για τα μαλλιά ή την προτροπή να πάρει ρούχα από τη ντουλάπα της, έδειχνε έμπρακτα τη στήριξη και τη τρυφερότητά της προς τη Νίκη Παλληκαράκη και τις υπόλοιπες φίλες της.