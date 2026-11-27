Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγρινίου για την υπόθεση του 15χρονου κοριτσιού που κατήγγειλε ότι την εξέδιδαν οι γονείς της από την ηλικία των 11 ετών.

Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν η ίδια η 15χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου και κατήγγειλε ότι οι γονείς της την εξέδιδαν σε άνδρες από το χωριό και τις γύρω περιοχές, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι λάμβανε 10 έως 15 ευρώ για κάθε συνάντηση. Για την υπόθεση εκδόθηκαν συνολικά 15 εντάλματα σύλληψης, με επτά άτομα - μεταξύ των οποίων και οι γονείς της - να έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί.

O παππούς της 15χρονης μιλώντας στο MEGA λέει πως δεν είχε καταλάβει κάτι, ενώ υπερασπίζεται τον γιο του αναφέροντας πως αν ισχύουν όσα κατήγγειλε η εγγονή του, τότε τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του, «πέφτουν από τα σύννεφα».

«Με τον γιο μου μίλησα χθες το βράδυ. Δεν ξέρει κι αυτός τίποτα. Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε. (Βοηθούσα) όσο μπορούσα επειδή ήταν πιο αδύναμοι. Αυτή δεν δούλευε (η νύφη). Δούλευε μόνο ο γιος μου, που δουλεύει μεροκάματα εδώ κι εκεί. Φεύγει το πρωί και έρχεται το βράδυ. Όχι, δεν είδα κάτι. Άμα έβλεπα, σαν παππούς θα έκανα κάτι, αλλά δεν είδα τίποτα. Πέρναγα στο σπίτι και λοιπά. Ή τους έδινα κάτι, ανάλογα τη δύναμη που έχω. Το κοριτσάκι έβλεπε την κίνησή μου. Του έδινα και χρήματα εγώ για να παίρνει κάτι από δω και από κει και κάνα φαγητό, ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε.

Ο ίδιος φαίνεται να στρέφεται προς την πλευρά της νύφης για το ενδεχόμενο κάποιος να εκμεταλλευόταν όντως το παιδί. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Βοηθούσα. Περί θέμα χρημάτων δεν τους έδινα για να στριμωχτούν να πάνε και για δουλειά και αυτοί. Λοιπόν, δεν μου ζήταγαν και λεφτά. Καμιά φορά μου ζήταγε ο γιος μου: “Δώσε μου 10 ευρώ, 20”. Άλλα λεφτά δεν μου ζήταγαν. Πλήρωνα κανένα ρεύμα καμιά φορά, κανένα ενοίκιο, γιατί δεν είχαν. (Η νύφη μου είναι) ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος ασχολούνταν μόνο με ένα τσιγάρο και έναν φραπέ. Αν πήγαινε σε κανένα γεροντάκο να τον προσέχει για λιγοστά πράματα. 360 μέρες ήταν στο σπίτι. (....).

Δεν περίμενα ότι ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία θα έφτανε στο σημείο αυτά που ακούγονται από τη μάνα. Είναι βαρύ. Αλλά δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Ούτε ο γιος μου ούτε εγώ. Και του γιου μου όταν του είπα κάτι ακούγεται, μου λέει “αποκλείεται“. Και τελικά αποδεικνύεται, όπως φαίνεται, ότι η κυρία έκανε κάτι τέτοιο», είπε ο παππούς της 15χρονης μιλώντας στο Live News.

Σύμφωνα με την ίδια την ανήλικη, οι γονείς της φέρονται να την εξέδιδαν από την ηλικία των 8 ετών. Μη μπορώντας να αντέξει την κακοποίηση και με τη βοήθεια ενός φιλικού της προσώπου, η 15χρονη πήγε στην αστυνομία προκειμένου να προχωρήσει σε καταγγελία. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατονόμασε κάποια από τα άτομα με τα οποία είχε βρεθεί.

Τι περιέγραψε ο 47χρονος που συνόδευσε την ανήλικη όταν κατέθεσε στις Αρχές

Ο 47χρονος που προέτρεψε το κορίτσι να μιλήσει στις αρχές μίλησε στο Live News για την 15χρονη, την γνωριμία τους και πώς εκείνη του ανοίχτηκε για τον εφιάλτη που βίωνε.

Τι περιέγραψε ο 47χρονος που συνόδευσε την ανήλικη όταν κατέθεσε στις Αρχές / MEGA

«Τον Αύγουστο του 2026 γνώρισα και από τότε διατηρώ φιλική σχέση με την ανήλικη, ως συγχωριανοί. Μου ανέφερε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και παραμέλησης. Παρατήρησα και ζητήματα υποσιτισμού. Αναπτύξαμε επικοινωνία και η μικρή μου εκμυστηρεύτηκε ότι η μητέρα της, την τελευταία πενταετία αλλά κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα και εν γνώσει του πατέρα της, την εξαναγκάζει να προβαίνει σε πράξεις χωρίς την θέλησή της», είπε ο 47χρονος.

Οι συλληφθέντες το πρωί της Παρασκευής (27.11.2026) οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Αγρινίου και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.