IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο

Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 22:10

Η Αριστέα εκβιάζει την Πηνελόπη με ένα βίντεο του Μενέλαου, όπου της ζητάει συγγνώμη, επειδή την ανάγκασε να πει ψέματα στην Αστυνομία για να τον καλύψει. Στο μεταξύ, μια νεαρή κοπέλα έχει βρεθεί στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της. Αρχικά νομίζουν ότι πρόκειται για την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, τη Λήδα, αλλά εκείνη εμφανίζεται ολοζώντανη, επιστρέφοντας από εκδρομή. Το θύμα ήταν φιλοξενούμενη για λίγες ημέρες. Ο αντιπαθητικός χαρακτήρας της Λήδας οδηγεί σε υποψίες ότι μπορεί αυτή να ήταν ο στόχος του δολοφόνου και αυτό επιβεβαιώνεται από ένα απειλητικό σχόλιο σε μια ανάρτησή της. Η Μαριάννα, που το έγραψε, εργάζεται σε μια ταβέρνα ως σερβιτόρα. Ο ιδιοκτήτης τούς εκμυστηρεύεται ότι στο σχολείο η Λήδα φερόταν πολύ άσχημα στη Μαριάννα και αυτό την έχει σημαδέψει. Έχει, όμως, άλλοθι για τη δολοφονία. Η Πηνελόπη βρίσκει την Αριστέα στο γραφείο και τη διώχνει κακήν κακώς. Στο μεταξύ, ανακαλύπτει τον ένοχο, αλλά εκείνος προλαβαίνει να αυτοκτονήσει. Η Σοφία επιβάλλει στην Πηνελόπη συνεδρίες με τον ψυχολόγο της Υπηρεσίας. Αλλιώς, θα απολυθεί…

Guests: Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Δημήτρης Μαύρος, Μαρίτα Γαγάνη, Ιωσήφ Γαβριελάτος, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Τζέιμς Ρόντι, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Χρήστος Γαβριηλίδης, Μαρία Μαραγκού.



Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη



Συμμετέχουν: Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη



Αποκλειστικό απόσπασμα από το 7ο επεισόδιο της σειρά «IQ 160» όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Περιγραφή της σειράς

Μία συμβίωση... βασανιστική.

Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο.

Ένα ζευγάρι... στα άκρα!

Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση.

Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;



Ποιος είπε ότι η συμβίωση με την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και... τέσσερα παιδιά είναι κάτι εύκολο; Ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) το διαπιστώνει με τον πλέον οδυνηρό, πλην κωμικοτραγικό τρόπο, όταν η Μουρίκη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία της παιδιά, αλλά και τον καρπό του έρωτά τους, τον Μιχαλάκη. Το μεγάλωμα του μωρού και η συγκατοίκηση αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι περίμεναν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και η εκρηκτική τους καθημερινότητα στο αστυνομικό τμήμα.

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα.

Νέες, σκοτεινές υποθέσεις προς επίλυση εμφανίζονται στο δρόμο τους, οι συνεργάτες τους προσπαθούν να κρατήσουν τις μεταξύ τους ισορροπίες, ενώ η Πηνελόπη καταφέρνει με μαεστρία να φέρνει όλο και πιο πολύ τον Αργύρη στα όριά του, σε μία σχέση που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Κι ενώ η ίδια καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις για το μέλλον τους, αλλά και τη ζωή της από εδώ και πέρα, μία ξαφνική απώλεια θα τη χτυπήσει σαν κεραυνός, φέρνοντας τα πάνω κάτω, ενώ ένας άνθρωπος από το παρελθόν, που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της για τα καλά, θα υπονομεύσει όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, απειλώντας να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη σχέση της με τον Αργύρη, αλλά και την ίδια της τη ζωή...

Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με αγωνιώδεις, ανατρεπτικές και πάντα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η Πηνελόπη θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα πουαπέφευγε για χρόνια: μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει όσους αγαπά;



Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 22:10!

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Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC

Executive Producer: Βασίλης Διαμαντίδης

Παραγωγή: Hip Productions



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