Απόψε, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club 100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όλοι παίρνουν θέση στο παιχνίδι με έναν κοινό στόχο: να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο!Ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, ξεχωριστές προσωπικότητες και ερωτήσεις που δοκιμάζουν τη λογική, τη σκέψη και την παρατηρητικότητα των παικτών.
Ανάμεσά τους συναντάμε και μία δασκάλα χορού με μεγάλα σχέδια σε περίπτωση νίκης! Θέλει να διοργανώσει το δικό της φεστιβάλ χορού, αλλά και να εκπληρώσει, επιτέλους, μια υπόσχεση που έδωσε στον άντρα της πριν από 10 χρόνια: να του αγοράσει ένα σκούτερ!
Πόσοι θα καταφέρουν να φτάσουν στην ερώτηση του 1% και πόσοι θα βρουν τη σωστή απάντηση;
Ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο του 1% Club, όπου η λογική συναντά τη διασκέδαση, οι απαντήσεις δεν είναι ποτέ αυτονόητες και όλα μπορούν να ανατραπούν μέχρι την τελευταία στιγμή!
Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!
Δείτε εδώ το trailer του επεισοδίου (Παρασκευή 27/11):
https://youtu.be/LHrpRRWSG6I
1% CLUB με τον Πέτρο Πολυχρονίδη
Απόψε, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Star
#StarChannelTV #1percentclubGR
https://www.star.gr/tv/psychagogia/to-club-tou-1
https://www.star.gr/tv/press-room/
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