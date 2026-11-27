Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 32χρονης στον Βόλο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι του πατέρα και της μητριάς της, με ένα μαχαίρι δίπλα της. Η μητριά της, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Νέο 103,3 του Βόλου και τον Δημήτρη Μαρέδη, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από τον εντοπισμό της γυναίκας, ενώ έδωσε τη δική της εκδοχή για το μαχαίρι που, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, βρέθηκε ασυνήθιστα καθαρό.

Βόλος: Η ένταση για τα χρήματα πριν από τον θάνατο της 32χρονης

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ανάμεσα στην 32χρονη και τη μητριά της υπήρχαν συχνά προστριβές. Μάλιστα, φέρεται να είχε προηγηθεί έντονη διαφωνία λίγο πριν από τον θάνατό της, με αφορμή ένα οικονομικό ζήτημα.

Η ίδια η μητριά παραδέχθηκε στη ραδιοφωνική της συνέντευξη ότι είχε διώξει την 32χρονη από το σπίτι, περιγράφοντας έναν διαπληκτισμό για χρήματα που, όπως αναφέρει, ζητούσε η νεαρή γυναίκα.

«Δεν θα μπεις στο σπίτι μου», φέρεται να της είπε, σύμφωνα με την αφήγησή της.

Όπως υποστήριξε, η 32χρονη ζήτησε να της δοθούν 300 ή 400 ευρώ, τα οποία, ισχυρίστηκε ότι τα είχε αφήσει ο πατέρας της. Η ίδια περιέγραψε ότι η γυναίκα μπήκε τελικά στο δωμάτιό της, λίγα λεπτά μετά την ένταση.

Βόλος: «Μου είπε βοήθεια» – Η περιγραφή της μητριάς

Στη συνέχεια, η μητριά περιέγραψε πώς, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, αντιλήφθηκε ότι κάτι είχε συμβεί στο δωμάτιο της 32χρονης.

Όπως είπε, άκουσε τη γυναίκα να την καλεί και όταν πήγε κοντά της, παρατήρησε κηλίδες αίματος στο σεντόνι.

«Μόλις μπήκα μέσα μου είπε “βοήθεια”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει, κάνοντας μαλάξεις και επιχειρώντας να περιορίσει την αιμορραγία με ένα σεντόνι.

Όπως περιέγραψε, αρχικά πίστεψε ότι η 32χρονη ήταν ακόμη ζωντανή και συνέχισε τις προσπάθειες μέχρι που αντιλήφθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, κάλεσε ασθενοφόρο.

Βόλος: Τα ερωτήματα για το καθαρό μαχαίρι

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει το μαχαίρι που βρέθηκε δίπλα στην 32χρονη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, το αντικείμενο φέρεται να ήταν ασυνήθιστα καθαρό, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το τι είχε προηγηθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η μητριά ρωτήθηκε ευθέως εάν είχε πλύνει το μαχαίρι.

«Εγώ δεν θυμάμαι κάτι, εγώ δεν θυμάμαι», απάντησε, προσθέτοντας ότι θυμάται πως καθάρισε την πληγή.

Όταν ρωτήθηκε εάν είχε καθαρίσει και το πάτωμα πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, δεν έδωσε σαφή εξήγηση για την εικόνα του χώρου και την κατάσταση του μαχαιριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, το μαχαίρι έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις για DNA, αποτυπώματα και άλλα πιθανά ίχνη.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Βόλος: «Την κακοποιούσε η μητέρα της»

Στη συνέντευξή της, η μητριά υποστήριξε ότι η 32χρονη κακοποιούταν από τη μητέρα της, ενώ και η ίδια είχε δεχθεί βία από εκείνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι την είχε χτυπήσει και της είχε ρίξει έναν κουβά στο κεφάλι.

Παρά τους ισχυρισμούς της πάντως, τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν πολλά και η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου της γυναίκας.