Η πρώτη δοκιμή από εκπροσώπους των ΜΜΕ δίνει μια γεύση από τη νέα εποχή της BMW M. Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, το BMW M eDrive και το M Dynamic Performance Control ξεκλειδώνουν μία νέα διάσταση στη δυναμική οδήγησης. Η μπαταρία υψηλής τάσης έκτης γενιάς, ειδικά εξελιγμένη για τα μοντέλα M, εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα. Πάνω απ' όλα, όμως, η αμιγώς ηλεκτρική BMW M3 παραμένει, πάνω απ’ όλα μια αυθεντική BMW M3.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια εξ ολοκλήρου νέα τεχνολογική αρχιτεκτονική για ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων, σε συνδυασμό με μια δομή οχήματος που έχει εξελιχθεί ώστε να εξασφαλίζει ακρίβεια και ευελιξία. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν τη βάση της νέας BMW M3. Ο στόχος της εξέλιξης ήταν σαφής εξαρχής: η ηλεκτρική κινητικότητα δεν θα έπρεπε να υποκαταστήσει τον γνώριμο δυναμικό χαρακτήρα της BMW M, αλλά να δημιουργήσει νέες δυνατότητες.Το αποτέλεσμα είναι η ταχύτερη και ισχυρότερη BMW M3 που έχει κατασκευαστεί ποτέ.