Ο Γιώργος Κωνσταντίνου βρέθηκε στην ιστορική οικία Κοκοβίκου στην Πλάκα, με αφορμή την επίσημη ένταξή της στους «Θησαυρούς του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού». Η παρουσία του στο εμβληματικό σπίτι, που έχει συνδεθεί με μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, είχε και έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς ο ηθοποιός θυμήθηκε τη Μάρω Κοντού, την κινηματογραφική του σύντροφο.

Οι δύο ηθοποιοί αγαπήθηκαν από το κοινό ως Αντωνάκης και Ελενίτσα μέσα από την κλασική ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», με την απουσία της Μάρως Κοντού να είναι ιδιαίτερα αισθητή στη συγκεκριμένη περίσταση.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, αναφερόμενος στην επιθυμία που είχαν εκφράσει να επισκεφθούν μαζί την οικία Κοκοβίκου.

«Λείπει το άλλο μισό. Λείπει η Μάρω. Είχαμε σκεφτεί ότι θα έρθουμε μαζί κάποια στιγμή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Ελπίζω το πνεύμα της να βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στην αγαπημένη ηθοποιό.

Η οικία Κοκοβίκου, που έχει ταυτιστεί με την κινηματογραφική ιστορία του Αντωνάκη και της Ελενίτσας, απέκτησε πλέον μια ξεχωριστή θέση στον χάρτη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η οικία Κοκοβίκου ανάμεσα στους «Θησαυρούς» του ευρωπαϊκού κινηματογράφου

Το χαρακτηριστικό γαλάζιο κτίριο στην Πλάκα, με την εντυπωσιακή εξωτερική σκάλα, εντάχθηκε το 2026 στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2015 και περιλαμβάνει πλέον 70 τοποθεσίες με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά.

Ανάμεσα στα κινηματογραφικά τοπόσημα που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα βρίσκονται η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, οι Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό, το βιβλιοπωλείο που έγινε γνωστό μέσα από την ταινία «Notting Hill» στο Λονδίνο, το καφέ της «Αμελί» στη Μονμάρτη, το νησί Φάρο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν στη Σουηδία, αλλά και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προστασία και η ανάδειξη κτιρίων, τοποθεσιών και χώρων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην κινηματογραφική δημιουργία. Με αυτόν τον τρόπο, σημαντικά σημεία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής ιστορίας διατηρούνται ζωντανά και παραμένουν προσβάσιμα στις επόμενες γενιές.

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