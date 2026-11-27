Στο αποψινό επεισόδιο του 1% Club συνέβη κάτι πρωτοφανές, καθώς έξι παίκτες -ο Πέτρος, η Κωνσταντίνα, ο Αργύρης, ο Δημήτρης, η Μαρίνα και ο Γιώργος- κατάφεραν να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, διεκδικώντας 29.850 ευρώ.
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης τούς ρώτησε αν θέλουν να αποχωρήσουν πρόωρα από το παιχνίδι, φεύγοντας με 500 ευρώ ο καθένας στο χέρι. Άπαντες, όμως, δήλωσαν «παρών» στον τελικό!
1% Club: «Τον έκανα σκυλά. Έχει πάει σε ό,τι μπουζουκτσίδικο υπάρχει»
Στην τελευταία ερώτηση απάντησαν σωστά οι μισοί, οι οποίοι μοιράστηκαν το ποσό μαζί με τη χαρά ότι ανήκουν πλέον στο κλειστό club του 1%.
«Έχουμε τρεις νικητές σήμερα: τον Πέτρο, τον Αργύρη και τον Δημήτρη. Έφτασαν στο 1% και θα μοιραστούν σχεδόν από 10.000 ευρώ ο καθένας. Σήμερα ξεπεράσαμε τον μέσο όρο», δήλωσε ενθουσιασμένος ο Πέτρος Πολυχρονίδης.
Κλείνοντας, ο παρουσιαστής συνεχάρη και όσους προσπάθησαν να φορέσουν την πολυπόθητη χρυσή κονκάρδα, αλλά για λίγο δεν τα κατάφεραν.
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