Την παραίτησή του υπέβαλε νωρίτερα από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών ο Βαγγέλης Λιάκος για την υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο των αδελφών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Λιάκος λίγο πριν ανακοινώσει την παραίτησή του συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θέση της κυβέρνησης παραμένει ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός.

Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα», αναφέρει ο κ. Λιάκος σε ανάρτησή του.

«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών στον πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική.

Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», καταλήγει ο Βαγγέλης Λιάκος στην ανάρτησή του.

Κυβερνητικές πηγές: «Έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη»

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως «η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης».

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ»

«Μετά από μια εβδομάδα και το Μαξίμου σε απόλυτη εσωκομματική ομηρία να κρατά στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λιάκο χωρίς χαρτοφυλάκιο και επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του, σήμερα ο υφυπουργός ‘έλυσε’ τον γόρδιο δεσμό», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του σχετικά με την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Αναφέρει ότι «ο κ. Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ» και ότι «η παραίτηση του αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Υποστηρίζει ότι «ο Πρωθυπουργός, σε ομηρία διαδοχικών υποθέσεων σκανδάλων, παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη». Σημειώνει ότι «το δημόσιο χρήμα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και η αποδοκιμασία του πελατειασμού δεν είναι αλά καρτ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία».

Καταληκτικά αναφέρει ότι «η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται» και πως «το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά απ’ όπου και αν προέρχεται και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, που θα φέρει διαφάνεια και λογοδοσία».