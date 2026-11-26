Η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ευρώπη, με τη Βρετανία και την Ιταλία να βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες δύσκολες εξελίξεις. Στη Βρετανία, οι νέες αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας φτάνουν το 26%, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές με επιπλέον 443 λίρες ετησίως, ενώ στην Ιταλία μεγάλη χαλυβουργία αναγκάζεται να περιορίσει προσωρινά τη λειτουργία της εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής.

Στη Βρετανία, εκατομμύρια νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ακόμη μεγαλύτερους λογαριασμούς, την ώρα που η ανάγκη για θέρμανση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση. Οι νέες ανακοινώσεις προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς η ετήσια επιβάρυνση υπολογίζεται στις 443 λίρες, δηλαδή περίπου 530 ευρώ ή σχεδόν 45 ευρώ επιπλέον τον μήνα.

Θερμοφόρες και κουβέρτες αντί για θέρμανση

Η καθημερινότητα για ορισμένους καταναλωτές έχει ήδη αλλάξει δραματικά. Η Ρίτα, από τη Σκωτία, προσπαθεί να περιορίσει κάθε περιττή κατανάλωση ενέργειας, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στους λογαριασμούς.

Θερμοφόρες, κουβέρτες και ζεστές κάλτσες έχουν γίνει τα βασικά μέσα προστασίας από το κρύο. Η οικονομία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη θέρμανση, αλλά επεκτείνεται ακόμη και στις καθημερινές ανάγκες υγιεινής.

«Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να θερμάνω αυτό το σπίτι καθόλου», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Δεν κάνω ντουζ κάθε μέρα, πλένομαι στον νεροχύτη γιατί το μπάνιο είναι πολύ παγωμένο».

Βοήθημα 100 λιρών από την κυβέρνηση

Μπροστά στις νέες επιβαρύνσεις, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση 100 λιρών, περίπου 120 ευρώ, για εκατομμύρια νοικοκυριά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, η καταβολή του βοηθήματος έχει προγραμματιστεί από τις 4 Ιανουαρίου 2027, με στόχο να περιοριστεί μέρος του πρόσθετου κόστους.

Ωστόσο, η ενίσχυση δεν φαίνεται να εξαφανίζει την ανησυχία για τις συνέπειες των αυξήσεων.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός 75χρονου συνταξιούχου, του Μάικ, την οποία περιέγραψε σε απόσπασμά του ο Βρετανός υπουργός Ισότητας. Όπως ανέφερε, ο ηλικιωμένος χρησιμοποιεί ηλεκτρικό αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και φοβάται ότι δε θα μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο λογαριασμός ρεύματος που πληρώνει έχει ήδη διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ μετά τις νέες αυξήσεις εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να διακοπεί η ηλεκτροδότηση του σπιτιού του, παρά τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την επιβίωσή του.

Ιταλία: Χαλυβουργία περιορίζει τη λειτουργία της λόγω ενεργειακού κόστους

Την ίδια ώρα, η ενεργειακή κρίση αφήνει έντονο αποτύπωμα και στη βιομηχανία της Ιταλίας.

Μεγάλη επιχείρηση παραγωγής χάλυβα, με εγκαταστάσεις στη Βερόνα και την Μπαζιλικάτα, ανακοίνωσε ότι θα προχωρά σε διακοπές λειτουργίας για ορισμένες ώρες μέσα στην ημέρα, επιχειρώντας να περιορίσει το κόστος της ενέργειας.

Η απόφαση επηρεάζει άμεσα τη γραμμή παραγωγής, καθώς η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα διακόπτεται προσωρινά.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό απόσπασμα του ιταλικού ρεπορτάζ, η διάρκεια των διακοπών λειτουργίας που αποφάσισε η εταιρεία παραμένει ακόμη άγνωστη.

Οι εξελίξεις σε Βρετανία και Ιταλία αποτυπώνουν τις διαφορετικές όψεις της ενεργειακής πίεσης στην Ευρώπη. Από τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες θέρμανσης μέχρι τις βιομηχανίες που αναγκάζονται να προσαρμόσουν την παραγωγή τους για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος.