Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή πιέζουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας, όλο και περισσότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη κάνουν τον ίδιο υπολογισμό: πόσο θα τους κοστίσει φέτος να κρατήσουν το σπίτι τους ζεστό; Οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα και οι καταναλωτές μετρούν τι σημαίνει το καθένα για την τσέπη τους.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή κάνουν πιο αβέβαιη την τροφοδοσία με αέριο. Για να έχει εφεδρεία σε περίπτωση διακοπής, η Γερμανία σχεδιάζει να δημιουργήσει απόθεμα. Ποιος θα πληρώσει γι’ αυτό;

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό θα καλυφθεί αρχικά με δάνειο από την κρατική τράπεζα KfW. Τελικά, το κόστος θα περάσει στους καταναλωτές φυσικού αερίου μέσω νέας χρέωσης.

Με φόντο τους πολέμους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν σήμερα στο Δουβλίνο την ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος της ενέργειας.

Γαλλία: Ο λογαριασμός Δεκεμβρίου ανεβαίνει κατά 16 ευρώ κατά μέσο όρο

Στη Γαλλία οι οικογένειες κάνουν λογαριασμό πριν ανάψουν τη θέρμανση. Εκατομμύρια νοικοκυριά θα πληρώσουν τον Δεκέμβριο κατά μέσο όρο 16 ευρώ παραπάνω για το αέριο.

«Ο μέσος λογαριασμός ενός νοικοκυριού που θερμαίνεται με φυσικό αέριο για ολόκληρο το έτος 2025 θα είναι περίπου 1.900 ευρώ με ΦΠΑ. Θα έχει αυξηθεί κατά 12% σε σύγκριση με το 2025», υπογράμμισε ο οικονομικός σχολιαστής του LCI, Νικολά Ντοζ.

Ιταλία: Πλαφόν στο αέριο και οικονομία στη θέρμανση

Η Ιταλία βάζει όριο στο κόστος του αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ρεύματος. Η εκτίμηση είναι ότι μια οικογένεια θα γλιτώνει περίπου 17 ευρώ τον χρόνο.

Την ίδια ώρα, οι Ιταλοί βιομήχανοι κρούουν καμπανάκι. Ο πρόεδρός τους, Εμανουέλε Ορσίνι, προειδοποιεί ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει τα 110 ευρώ τη μεγαβατώρα τον Ιανουάριο και ζητά μέτρα, ώστε κάθε άνοδος στην τιμή του αερίου να μην παρασύρει και την τιμή του ρεύματος.

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