Οι ωραιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης

Χριστουγεννιάτικη απόδραση στην Ευρώπη

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Στιγμιότυπα από τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ωραιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και παραδοσιακά προϊόντα.
  • Στη Βιέννη, οι αγορές ξεκινούν από 13 Νοεμβρίου 2026 με πάνω από 20 επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της Rathausplatz.
  • Στο Σάλτσμπουργκ, η κεντρική αγορά Domplatz λειτουργεί από 19 Νοεμβρίου 2026 έως 1 Ιανουαρίου 2027.
  • Η Πράγα φιλοξενεί τις μεγαλύτερες αγορές από 28 Νοεμβρίου 2026, με εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο.
  • Η Νυρεμβέργη και η Κρακοβία προσφέρουν παραδοσιακές αγορές με τοπικές λιχουδιές και χειροποίητα δώρα.

Φέτος τα Χριστούγεννα πραγματοποιήστε ένα μαγικό ταξίδι στο εξωτερικό, ανακαλύπτοντας τις ωραιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές στους καλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς!

Βιέννη: Η πιο αριστοκρατική χειμερινή εμπειρία της Ευρώπης

Εμείς σας προτείνουμε 7 ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες αγορές όπου θα απολαύσετε τις γιορτές, ανακαλύπτοντας διαφορετικά ήθη και έθιμα που θα σας εντυπωσιάσουν.

Παγοδρόμια, εντυπωσιακή εορταστική διακόσμηση, παραδοσιακά ξύλινα σπιτάκια με χειροποίητα δώρα και στολίδια, καθώς και τοπικές λιχουδιές είναι κάποια από τα στοιχεία που θα συναντήσετε στις ευρωπαϊκές αγορές τα Χριστούγεννα.

Διακοπές τα Χριστούγεννα στη Βιέννη

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές της αυστριακής πρωτεύουσας ανοίγουν από τα μέσα Νοεμβρίου του 2026 και προσφέρουν μια μαγική εορταστική εμπειρία με πάνω από 20 διαφορετικές επιλογές σε όλη την πόλη.

 

 

Η Rathausplatz είναι η πιο γνωστή και διαθέτει περισσότερα από 150 περίπτερα και εστιατόρια, ενώ εκεί θα σας δοθεί η ευκαιρία να γευτείτε τοπικές, καθώς και διεθνείς γεύσεις. Η συγκεκριμένη αγορά θα διαρκέσει από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 26 Δεκεμβρίου 2026.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Άλλες γνωστές αγορές της Βιέννης που μπορείτε να επισκεφθείτε τα φετινά Χριστούγεννα είναι οι Schönbrunn, με φόντο το ιστορικό παλάτι, Karlsplatz, Spittelberg, Stephansplatz, Freyung, Am Hof και Maria-Theresien-Platz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Σάλτσμπουργκ: Η πατρίδα του Μότσαρτ με την πιο αυθεντική χειμερινή αύρα

Χριστούγεννα στο Σάλτσμπουργκ

Η φετινή εορταστική περίοδος στην παραμυθένια πόλη της Αυστρίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή, κουκλίστικη, παλιά του πόλη, η οποία είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ξεκινά στις 19 Νοεμβρίου 2026.

 

 

Η πιο γνωστή χριστουγεννιάτικη αγορά είναι η Domplatz & Residenzplatz, η οποία αποτελεί την κεντρική και παλαιότερη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης και στήνεται μπροστά από τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό του Σάλτσμπουργκ, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης. Για τη σεζόν 2026/2027 θα λειτουργήσει από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως την 1η Ιανουαρίου 2027.

 

Άλλες γνωστές χριστουγεννιάτικες αγορές είναι αυτή στο παλάτι Hellbrunn (Schloss Hellbrunn), η οποία προσφέρει στον επισκέπτη μια πιο ρομαντική και παραμυθένια ατμόσφαιρα, η αγορά στην πλατεία Mirabellplatz, μπροστά από το παλάτι Mirabell, η Stern Advent και η αγορά που στήνεται στο φρούριο Hohensalzburg, η οποία δαθέτει εορταστικά περίπτερα με πανοραμική θέα σε όλη την πόλη.

Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα

Χριστουγεννιάτικη απόδραση στην Πράγα

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές στην Πράγα για την περίοδο 2026–2027 ξεκινούν από τις 20 Νοεμβρίου 2026 με την αγορά στην Πλατεία Ειρήνης (Náměstí Míru), ενώ οι μεγαλύτερες αγορές ανοίγουν στις 28 Νοεμβρίου 2026.

 

 

Η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής αγορά της πόλης, στήνεται στην πλατεία της Παλιάς Πόλης (Staroměstské náměstí) και διαθέτει επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ξύλινα σπιτάκια, παραδοσιακές λιχουδιές και ζωντανή μουσική. Λειτουργεί από 28 Νοεμβρίου 2026 έως 6 Ιανουαρίου 2027.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Άλλες γνωστές αγορές της Πράγας είναι αυτές στην πλατεία Βάτσλαβ, στην πλατεία Ειρήνης και στο νησί Κάμπα «πρόκειται για μία γραφική αγορά δίπλα στο ποτάμι με ρομαντική ατμόσφαιρα».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Η Πράγα χαρακτηρίζεται από τους γραφικούς της δρόμους, τα εντυπωσιακά καμπαναριά, τις γέφυρες, καθώς και την αρχιτεκνονική της κουλτούρα, η οποία περιλαμβάνει γοτθικά και αναγεννησιακά στοιχεία. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υψηλή γαστονομία, συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό, που θα σας εντυπωσιάσει!

Διακοπές στην Κρακοβία

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές στην Κρακοβία αποτελούν μία από τις πιο μαγευτικές εμπειρίες στην Ευρώπη, με επίκεντρο την ιστορική Κεντρική Πλατεία.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Η κεντρική χριστουγεννιάτικη αγορά (Rynek Główny) λαμβάνει χώρα στην Παλλιά Πόλη και διαρκεί από τις 27 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Ιανουαρίου 2027.

 

 

Εκεί θα βρείτε περίπου 80 ξύλινα περίπτερα με χειροποίητα στολίδια, κεραμικά, κεριά, πλεκτά και δώρα, ενώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να απολαύσετε παραδοσιακά πολωνικά πιάτα όπως pierogi, ζεστό ψητό τυρί oscypek με μαρμελάδα κράνμπερι, και αρωματικό ζεστό κρασί (grzaniec).

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Ταξίδι για τις γιορτές στη Νυρεμβέργη

Η χριστουγεννιάτικη αγορά της Νυρεμβέργης (Nürnberger Christkindlesmarkt) είναι μία από τις πιο διάσημες και παλαιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές στον κόσμο.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Hauptmarkt, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης της Νυρεμβέργης και λειτουργεί συνήθως από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου.

 

 

Στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Νυρεμβέργης  θα βρείτε περίπου 180 παραδοσιακούς ξύλινους πάγκους, γλυκές λιχουδιές όπως μελόψωμο, Speculoos και καβουρδισμένα αμύγδαλα, αυθεντικά γερμανικά λουκάνικα και ζεστό αρωματικό κρασί Glühwein. Επίσης, εκεί θα μπορέσετε να προμηθευτείτε με ξύλινα στολίδια, τα χαρακτηριστικά Rauschgoldengel (άγγελοι από χρυσόχαρτο) και τοπικά δώρα.

Χριστούγεννα στη Βαρσοβία

H βασική χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαρσοβίας στήνεται στην Πλατεία του Κάστρου (Plac Zamkowy) και γύρω από τα τείχη στην Παλιά Πόλη.

 

 

Συνήθως λειτουργεί από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις 6-7 Ιανουαρίου. Εκεί ο επισκέπτης θα βρει παραδοσιακά ξύλινα σπιτάκια με χειροποίητα στολίδια, ξύλινα παιχνίδια, κεριά και τοπικά προϊόντα.

 

 

Μην αμελήσετε να δοκιμάσετε παραδοσιακά ζυμαρικά pierogi, bigos (παραδοσιακό πιάτο με κρέας και λάχανο), zurek (σούπα) και ζεστό κρασί (grzaniec) ή ζεστή σοκολάτα.

Περπατήστε κατά μήκος της διαδρομής του Φεστιβάλ Φωτός (από την Παλιά Πόλη έως το Παλάτι Wilanów) και δείτε το παλάτι και τους βασιλικούς κήπους στοκωμένους με χιλιάδες λαμπιόνια. Επίσης, μπορείτε να κάνετε πατινάζ στο υπαίθριο παγοδρόμιο κοντά στο Παλάτι Πολιτισμού και Επιστημών.

Ταξίδι για τα Χριστούγεννα στο Κολμάρ

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές στο Κολμάρ της Αλσατίας (Γαλλία) για το 2026 λειτουργούν από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 29 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η γαστρονομική αγορά και η μεγάλη ρόδα (Ferris Wheel) παραμένουν ανοιχτές έως τις 3 Ιανουαρίου 2027.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Το Κολμάρ διαθέτει συνολικά έξι ξεχωριστές αγορές, καθεμία με το δικό της στιλ και χαρακτήρα: Η αγορά Place des Dominicains διαθέτει πάνω από 60 ξύλινους πάγκους με χριστουγεννιάτικα στολίδια, τοπικά προϊόντα και ζεστό κρασί (Glühwein), ενώ βρίσκεται δίπλα στην εντυπωσιακή Γοτθική εκκλησία.
Η Place de la Cathédrale επικεντρώνεται κυρίως σε παραδοσιακές γεύσεις και εδέσματα, ενώ στην αγορά Κoïfhus, η οποία είναι στεγασμένη στο μεσαιωνικό κτήριο Koïfhus, είναι ιδανική για χειροτεχνίες και έργα τέχνης τοπικών δημιουργών.

 


Η χριστουγεννιάτικη αγορά Place Jeanne d'Arc έχει την ατμόσφαιρα ενός παραδοσιακού αλσατικού χωριού, ενώ η Petite Venise (Η "Μικρή Βενετία"), είναι διαμορφωμένη ειδικά για οικογένειες, με παιχνίδια και μαγικό στολισμό ανάμεσα στα κανάλια και τα πολύχρωμα σπίτια.
 

 

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