Γλυκιά ανασκόπηση για την Καινούργιου: «Φέτος σε κρατάω στην αγκαλιά μου»

Στιγμές ευτυχίας με την κόρη της, Ξένια

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Backstage στιγμιότυπα από την εκπομπή «Super Κατερίνα»

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Μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς η άφιξη της κόρης της έχει αλλάξει ολοκληρωτικά την καθημερινότητά της, γεμίζοντάς την με πρωτόγνωρα συναισθήματα και στιγμές ευτυχίας.

Με τη μαγεία των Χριστουγέννων να πλησιάζει, η παρουσιάστρια έκανε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από την ίδια εποχή πέρυσι, όταν ανυπομονούσε να κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το μωρό της.

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Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, φορώντας ένα λευκό εφαρμοστό φόρεμα και έχοντας στην κοιλιά της την κόρη της.

Έναν χρόνο μετά, το ίδιο σκηνικό έχει αποκτήσει εντελώς διαφορετική σημασία, αφού πλέον η μικρή της βρίσκεται στην αγκαλιά της. Η παρουσιάστρια συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα συγκινητικό μήνυμα, περιγράφοντας πόσο διαφορετικά είναι τα φετινά Χριστούγεννα για εκείνη, τώρα που έχει γίνει μητέρα.

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«Πέρσι τέτοια εποχή, μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, σε κρατούσα μέσα μου… Φέτος σε κρατάω στην αγκαλιά μου. Το ίδιο δέντρο, τα ίδια φωτάκια, αλλά μια ζωή εντελώς διαφορετική…

Μια ζωή πιο γεμάτη, πιο όμορφη, με μια αγάπη που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Πέρσι ήσουν η πιο γλυκιά μου προσμονή… Φέτος είσαι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Γλυκιά ανασκόπηση για την Καινούργιου: «Φέτος σε κρατάω στην αγκαλιά μου»

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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