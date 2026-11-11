Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νέα ενσταντανέ από τη Ρώμη, αγκαλιά με την Ξένια

Η τρυφερή selfie με την 7 μηνών κόρη του με την Κατερίνα Καινούργιου

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου για το οικογενειακό ταξίδι στη Ρώμη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε νέες εικόνες από το ταξίδι του στη Ρώμη με την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους Ξένια.
  • Η οικογένεια πέρασε χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, απολαμβάνοντας γνωστά σημεία της Ρώμης όπως η Fontana di Trevi και το Κολοσσαίο.
  • Η Ξένια, 7 μηνών, έκανε το δεύτερο ταξίδι της στο εξωτερικό, μετά το Παρίσι τον Σεπτέμβριο.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει τη σημασία της μητρότητας στην καθημερινότητά της, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
  • Οι αναρτήσεις αποτυπώνουν τις οικογενειακές αναμνήσεις και τις κοινές αποδράσεις του ζευγαριού.

Νέες εικόνες από το ταξίδι τους στη Ρώμη μοιράστηκε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μέσα από το προφίλ του στο Instagram, παρουσιάζοντας στιγμές από την οικογενειακή απόδραση που πραγματοποίησε με την Κατερίνα Καινούργιου και την 7 μηνών κόρη τους, Ξένια. Το ταξίδι έγινε πριν από λίγες ημέρες στην ιταλική πρωτεύουσα, με το ζευγάρι να περνά χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νέα ενσταντανέ από τη Ρώμη, αγκαλιά με την Ξένια

Στο νέο φωτογραφικό υλικό που ανάρτησε ο επιχειρηματίας, ξεχωρίζει μια selfie μπροστά στον καθρέφτη, όπου κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια. Το πρόσωπο του παιδιού έχει καλυφθεί με κίτρινη καρδιά, επιλογή που δείχνει ότι οι γονείς συνεχίζουν να προστατεύουν την ιδιωτικότητά της. 

Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νέα ενσταντανέ από τη Ρώμη, αγκαλιά με την Ξένια

Το νέο άλμπουμ του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται ακόμη εικόνες από γνωστά σημεία της Ρώμης, ανάμεσά τους η Fontana di Trevi και το Κολοσσαίο. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κατέγραψε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές γωνιές της πόλης, δίνοντας μια συνοπτική εικόνα από όσα είδε η οικογένεια κατά την παραμονή της εκεί.

Παράλληλα, στα stories του ανέβασε και επιπλέον στιγμιότυπα από το ταξίδι, μεταξύ των οποίων και μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Το δεύτερο ταξίδι της Ξένιας στο εξωτερικό

Η επίσκεψη στη Ρώμη ήταν το δεύτερο ταξίδι στο εξωτερικό για την Ξένια. Το πρώτο είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η οικογένεια είχε βρεθεί στο Παρίσι.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατούν στην αγκαλιά τους την κόρη τους από τον περασμένο Απρίλιο. Οι αναρτήσεις από την Ιταλία αποτυπώνουν ότι συνεχίζουν να επιλέγουν κοινές αποδράσεις, χτίζοντας τις πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις με το παιδί τους.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νέα ενσταντανέ από τη Ρώμη, αγκαλιά με την Ξένια

Κατερίνα Καινούργιου και καθημερινότητα με τη μητρότητα

Στο μεταξύ, η Κατερίνα Καινούργιου έχει δείξει δημόσια πόσο σημαντική είναι για την ίδια η μητρότητα στην καθημερινότητά της. Παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην εκπομπή του Alpha, Super Κατερίνα, επιδιώκει να αφιερώνει χρόνο στην κόρη της.

Οι νέες αναρτήσεις από τη Ρώμη έρχονται να προστεθούν στο οικογενειακό υλικό που μοιράζεται κατά διαστήματα το ζευγάρι, με επίκεντρο τις στιγμές που περνά μαζί με τη μικρή Ξένια.

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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ
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