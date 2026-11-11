Νέες εικόνες από το ταξίδι τους στη Ρώμη μοιράστηκε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μέσα από το προφίλ του στο Instagram, παρουσιάζοντας στιγμές από την οικογενειακή απόδραση που πραγματοποίησε με την Κατερίνα Καινούργιου και την 7 μηνών κόρη τους, Ξένια. Το ταξίδι έγινε πριν από λίγες ημέρες στην ιταλική πρωτεύουσα, με το ζευγάρι να περνά χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Στο νέο φωτογραφικό υλικό που ανάρτησε ο επιχειρηματίας, ξεχωρίζει μια selfie μπροστά στον καθρέφτη, όπου κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια. Το πρόσωπο του παιδιού έχει καλυφθεί με κίτρινη καρδιά, επιλογή που δείχνει ότι οι γονείς συνεχίζουν να προστατεύουν την ιδιωτικότητά της.

Το νέο άλμπουμ του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται ακόμη εικόνες από γνωστά σημεία της Ρώμης, ανάμεσά τους η Fontana di Trevi και το Κολοσσαίο. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κατέγραψε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές γωνιές της πόλης, δίνοντας μια συνοπτική εικόνα από όσα είδε η οικογένεια κατά την παραμονή της εκεί.

Παράλληλα, στα stories του ανέβασε και επιπλέον στιγμιότυπα από το ταξίδι, μεταξύ των οποίων και μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Το δεύτερο ταξίδι της Ξένιας στο εξωτερικό

Η επίσκεψη στη Ρώμη ήταν το δεύτερο ταξίδι στο εξωτερικό για την Ξένια. Το πρώτο είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η οικογένεια είχε βρεθεί στο Παρίσι.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατούν στην αγκαλιά τους την κόρη τους από τον περασμένο Απρίλιο. Οι αναρτήσεις από την Ιταλία αποτυπώνουν ότι συνεχίζουν να επιλέγουν κοινές αποδράσεις, χτίζοντας τις πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις με το παιδί τους.

Κατερίνα Καινούργιου και καθημερινότητα με τη μητρότητα

Στο μεταξύ, η Κατερίνα Καινούργιου έχει δείξει δημόσια πόσο σημαντική είναι για την ίδια η μητρότητα στην καθημερινότητά της. Παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην εκπομπή του Alpha, Super Κατερίνα, επιδιώκει να αφιερώνει χρόνο στην κόρη της.

Οι νέες αναρτήσεις από τη Ρώμη έρχονται να προστεθούν στο οικογενειακό υλικό που μοιράζεται κατά διαστήματα το ζευγάρι, με επίκεντρο τις στιγμές που περνά μαζί με τη μικρή Ξένια.