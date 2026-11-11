Η Θεοδώρα Ασμάνη από το Άργος, ιδιωτική υπάλληλος και μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε στο Cash or Trash φέρνοντας μαζί της ένα εντυπωσιακό και μοναδικό έργο σύγχρονης τέχνης. Το αντικείμενο αυτό, δώρο της νονάς της, είναι ένα γλυπτό φιλοτεχνημένο από τον γνωστό street artist Γιάννη Καραμπέτσο, γνωστό ως Sake, και ανήκει στη δημοφιλή συλλογή του με τίτλο Art Crimes.

Το έργο απεικονίζει έναν κλασικό αρχαιοελληνικό Ερμή κατασκευασμένο από ρητίνη και μαρμαρόσκονη, ο οποίος όμως φέρει μια μάσκα αερίου -σύμβολο των γκράφιτι ριζών του καλλιτέχνη και της δυσκολίας αναπνοής στον περιβάλλοντα χώρο-, πλαισιωμένος από σπρέι στη βάση και λεπτομέρειες με νέον που δημιουργούν μια τολμηρή ποπ αντίθεση με την κλασική αισθητική.

Συναντώντας αρχικά τον εκτιμητή Θάνο Λούδο, η Θεοδώρα εντυπωσίασε με τις γνώσεις της γύρω από τον καλλιτέχνη και τη σύγχρονη τέχνη. Ο Θάνος αποτίμησε το έργο στα 4.000 ευρώ, επισημαίνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει έως και 7.000 ευρώ σε μια γκαλερί, και της παρέδωσε την κάρτα εκτιμητή με την τιμή ασφαλείας για το δωμάτιο των αγοραστών.

Περνώντας στο δωμάτιο των αγοραστών, η Θεοδώρα κέρδισε τις εντυπώσεις με την άνεση, το χιούμορ και τις εξαιρετικές διαπραγματευτικές της ικανότητες. Αποκαλύπτοντας την κάρτα εκτιμητή, η διαδικασία ξεκίνησε από τα 1.000 ευρώ, με όλους τους αγοραστές να εκδηλώνουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Ο Άλεξ Σταυρίδης, προσωπικός φίλος του καλλιτέχνη, μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του έργου, ενώ οι υπόλοιποι αγοραστές αποχωρούσαν σταδιακά καθότι η τιμή ανέβαινε. Μέσα από μια απολαυστική παρτίδα στρατηγικής και χιούμορ ανάμεσα στην πωλήτρια και τον αγοραστή, η τιμή ανέβηκε σταδιακά από τα 3.000 στα 4.500 και τελικά στα 4.700 ευρώ, ποσό στο οποίο κι έκλεισε η τελική συμφωνία, αφήνοντας απόλυτα ικανοποιημένη τη Θεοδώρα που αποχώρησε με υψηλή αδρεναλίνη και μια εξαιρετική εμπορική επιτυχία.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash