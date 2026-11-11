Η Ελισάβετ διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και βιώνει το θαύμα της ζωής όπως λίγες άλλες γυναίκες. Στα 46 έτη της επισκέφθηκε τον γιατρό της για να διαπιστώσει αν είχε μπει στην προεμμηνόπαυση και να εξετάσει τις πιθανότητες να αποκτήσει παιδί. Όμως αντί για τις εξετάσεις που είχε προγραμματίσει, ενημερώθηκε ότι ήταν ήδη 7 μηνών έγκυος και σύντομα θα κρατούσε στην αγκαλιά της το πρώτο της μωρό.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και την Ευγενία Πουλοπούλου, αποκάλυψε πως δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν έγκυος. Όπως είπε, είχε επισκεφτεί τον γιατρό χωρίς να σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας φυσικής σύλληψης, καθώς θεωρούσε ότι για να αποκτήσει παιδί θα χρειαζόταν διαφορετική διαδικασία.

«Πήγα στον γιατρό γιατί ήθελα να με εξετάσει για να μου πει αν έχω μπει σε προεμμηνόπαυση και γενικά να κάνω κάποιες εξετάσεις ή και αν μπορώ να μείνω έγκυος», ανέφερε.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια του υπερήχου, όταν ο γιατρός διαπίστωσε ότι υπήρχε ήδη ένα έμβρυο στην κοιλιά της. Η αντίδρασή του την έκανε αρχικά να φοβηθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μέχρι τη στιγμή που άκουσε τα νέα.

«Μου κάνει τον υπέρηχο και παθαίνει ένα σοκ. Και μου ανακοινώνει ότι γεννάς, ότι είσαι 8 μηνών έγκυος. Παραλίγο να λιποθυμήσω. Δεν το πίστευα. Έκλαιγα», είπε συγκινημένη.

Γιατί κατάλαβε ότι ήταν έγκυος - «Πιστεύω ότι αυτό το μωρό ήταν θεόσταλτο»

Η Ελισάβετ εξήγησε ότι δεν είχε εμφανίσει συμπτώματα που να την κάνουν να υποψιαστεί εγκυμοσύνη. Το προηγούμενο διάστημα είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας και απέδιδε τις ενοχλήσεις που ένιωθε σε γαστρεντερικά προβλήματα και φλεγμονές. Μάλιστα, είχε υποβληθεί και σε γαστροσκόπηση.

«Δεν κατάλαβα εγκυμοσύνη, δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν όλα σαν να λειτουργούσαν φυσιολογικά», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είχε πάρει πολλά κιλά και θεωρούσε πως το φούσκωμα στην κοιλιά οφειλόταν σε κατακράτηση υγρών. Παράλληλα, είχε πάντα ακανόνιστο κύκλο, γεγονός που δεν της επέτρεψε να αντιληφθεί τι συνέβαινε.

«Ίσως εγώ πιστεύω ότι αυτό το μωρό ήταν θεόσταλτο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήρθε σαν θαύμα », είπε συγκινημένη.

Έκπληκτος έμεινε και ο σύζυγός της, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει την είδηση. «Είναι λίγο τρελαμένος, αγχωμένος, τρελαμένος είναι και αυτός. Δεν το περίμενε», ανέφερε.

Η Ελισάβετ έστειλε ένα μήνυμα στις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί και έχουν απογοητευτεί από τις προσπάθειές τους, προτρέποντάς τες να μην εγκαταλείπουν το όνειρό τους και να αναζητούν περισσότερες ιατρικές γνώμες.

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