Η ψυχολογία εξηγεί ότι η τάξη συχνά σχετίζεται με τον τρόπο που ο άνθρωπος διαχειρίζεται το άγχος. Όταν ο χώρος γύρω μας είναι καθαρός και προβλέψιμος, πολλοί νιώθουν πως μειώνεται η εσωτερική ένταση. Αντίθετα, η ακαταστασία μπορεί να ενισχύει το αίσθημα σύγχυσης και να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη πιεσμένη ψυχική κατάσταση.

Γιατί η τάξη συνδέεται με την ψυχική ηρεμία

Ένα τακτοποιημένο σπίτι δίνει σε αρκετούς ανθρώπους την αίσθηση ότι μπορούν να λειτουργήσουν πιο ήρεμα και πιο αποτελεσματικά. Τα αντικείμενα στη θέση τους, οι καθαρές επιφάνειες και η γενική οργάνωση βοηθούν ώστε το περιβάλλον να μην προσθέτει επιπλέον ερεθίσματα και εντάσεις.

Ακόμη και μικρές εικόνες, όπως πιάτα στον νεροχύτη, πεταμένα ρούχα ή πράγματα σκορπισμένα σε διάφορα σημεία, μπορεί να δημιουργούν δυσφορία. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα υπερβολή. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ακατάστατο περιβάλλον γίνεται αντιληπτό ως σύμβολο εσωτερικού χάους, κάτι που αυξάνει την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της ισορροπίας.

Η ανάγκη για έλεγχο μέσα από τον χώρο

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έντονη προσκόλληση στην οργάνωση μπορεί να συνδέεται με την ανάγκη για έλεγχο. Όταν κάποιος βιώνει αβεβαιότητα στη δουλειά, δυσκολίες στις σχέσεις ή γενικότερη συναισθηματική πίεση, είναι πιθανό να στραφεί σε κάτι που μπορεί να ρυθμίσει πιο εύκολα: το σπίτι του.

Μέσα στον προσωπικό χώρο, οι κανόνες είναι πιο ξεκάθαροι. Τα ράφια μπορούν να μπουν σε τάξη, τα αντικείμενα να αποκτήσουν συγκεκριμένη θέση και η καθημερινότητα να οργανωθεί με τρόπο προβλέψιμο. Αυτή η μικρή αίσθηση ελέγχου μπορεί να προσφέρει ασφάλεια, ειδικά όταν άλλοι τομείς της ζωής μοιάζουν ασταθείς.

Βέβαια, η αγάπη για την καθαριότητα και την οργάνωση δεν αποτελεί από μόνη της πρόβλημα. Αντίθετα, η καλή οργάνωση συχνά υποστηρίζει τη συγκέντρωση, περιορίζει τις άσκοπες εντάσεις και κάνει τη διαχείριση του χρόνου πιο εύκολη. Η διαφορά βρίσκεται στο αν η τάξη λειτουργεί βοηθητικά ή αν μετατρέπεται σε απαίτηση που προκαλεί πίεση.

Όταν η ακαταστασία προκαλεί δυσανάλογη ένταση

Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο στην ακαταστασία. Κάποιοι μπορούν να ανεχτούν έναν χώρο που δεν είναι τέλειος, αρκεί να παραμένει λειτουργικός. Άλλοι όμως δυσκολεύονται ακόμη και με πολύ μικρές ατέλειες, όπως ένα αντικείμενο εκτός θέσης, ένα μαξιλάρι που δεν είναι ίσιο ή μια κούπα που έμεινε στο τραπέζι.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου