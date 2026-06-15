Μπορείς να ενσωματώσεις την παράδοση στη ζωή σου με τον τρόπο που εσύ θες

Έχουμε αποφασίσει ότι θα αφήσουμε στο παρελθόν δυσλειτουργικές συμπεριφορές και μοτίβα σχέσεων και πολύ σωστά το σκεφτόμαστε. Τα περισσότερα οικογενειακά περιβάλλοντα των προηγούμενων γενιών δεν ήταν υγιή, ούτε και τα ιδανικά πρότυπα που κάποιος θα ήθελε να επαναλάβει στις δικές του ενήλικες σχέσεις.

Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν και τόσο με την πάροδο των χρόνων, όσο πολύπλοκοι και αν είναι. Όσο εξελισσόμαστε και βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, υπάρχουν και κάποιες σταθερές που είτε τις κρατάμε, γιατί βλέπουμε ότι λειτουργούν, είτε τις πετάμε γιατί αναπαράγουν τοξικές συμπεριφορές ανάμεσα σε ένα ζευγάρι.

Εμείς θα δούμε αυτά που κρατάμε, διότι αποτελούν διαχρονικές (και καλές) αξίες, βοηθώντας τη σχέση να πάει ένα βήμα μπροστά.

Μιλάμε ευγενικά, ακόμα και αν είμαστε έξαλλοι

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία μίας σχέσης είναι ο σεβασμός. Ακόμα και αν είσαι εν θερμώ, αυτό που θες είναι να ακουστείς και όχι να χάσεις το δίκιο σου, επειδή εκτοξεύεις προσβολές. Αν χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να ηρεμήσεις, είναι καλύτερο να περιμένεις και να μιλήσεις μετά.

Δεν σταματάμε το dating

Η συνήθεια του να αφήνεις τα παιδιά στους παππούδες για να βγεις σε ρομαντικό ραντεβού είναι παλιά συνήθεια (και αναζωογονητική). Αν δεν έχεις παιδιά, τότε δεν έχεις και δικαιολογίες για να έχεις ένα date night την εβδομάδα, κάνοντας focus μόνο στη σχέση σου, ξεχνώντας δουλειά και άγχη.

Δείτε όλες τις κλασικές συνταγές για μία υγιή σχέση, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου