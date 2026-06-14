Υιοθετήστε αυτές τις 2 συνήθειες και αυξήστε την παραγωγικότητα σας

Αυτά τα κόλπα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ανάγκης για πειθαρχία

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Η παραδοσιακή πειθαρχία υποτίθεται ότι γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στο «δεν θέλω» και στο «κάν’ το».

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Είναι Κυριακή βράδυ και γράφεις τον ίδιο στόχο σε μια καινούργια λίστα, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Να ξυπνάς νωρίτερα. Να τελειώσεις το πρότζεκτ. Να μην αφήνεις τη μέρα να σε παρασύρει. Κάπου ανάμεσα στη σημείωση και στην πράξη, κάτι καταρρέει. Οι περισσότεροι υποθέτουν ότι φταίει η πειθαρχία — ότι απλώς δεν έχουν αρκετή και πως η λύση είναι να βρουν περισσότερη.

office productivity

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Όμως η έρευνα του ψυχολόγου Roy Baumeister για την «εξάντληση του εγώ» (ego depletion) δείχνει μια διαφορετική εικόνα: ο αυτοέλεγχος αντλεί από ένα περιορισμένο γνωστικό απόθεμα και κάθε πράξη που απαιτεί σφιγμένο, αναγκαστικό «θέλω» το αδειάζει.

Με άλλα λόγια, η πειθαρχία δεν είναι μόνο θέμα χαρακτήρα. Είναι και πόρος πεπερασμένος, που συχνά εξαντλείται πολύ πριν τελειώσει το απόγευμα. Οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι που γνωρίζεις δεν «σφίγγουν τα δόντια» όλη μέρα. Συνήθως έχουν χτίσει συνήθειες που κάνουν την πειθαρχία λιγότερο αναγκαία. Η ψυχολογία ξεχωρίζει δύο υποτιμημένες πρακτικές που σηκώνουν μεγάλο μέρος του φορτίου και σπάνια εμφανίζονται στις κλασικές λίστες παραγωγικότητας.

Συνήθεια 1: Να αντιμετωπίζεις τον μελλοντικό σου εαυτό σαν πραγματικό άνθρωπο

office productivity

Υπάρχει κάτι παράδοξο στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν σκέφτεται το μέλλον. Όταν φαντάζεσαι τον μελλοντικό σου εαυτό, δεν τον βιώνεις πάντα ως «εσένα». Έρευνα του νευροεπιστήμονα Hal Hershfield έδειξε ότι όταν οι συμμετέχοντες σκέφτονταν τον μελλοντικό τους εαυτό, τα μοτίβα νευρικής ενεργοποίησης έμοιαζαν περισσότερο με εκείνα που εμφανίζονται όταν σκεφτόμαστε έναν άγνωστο, παρά όταν σκεφτόμαστε τον σημερινό εαυτό μας.

Όταν ο μελλοντικός εαυτός μοιάζει με ξένο, γίνεται ψυχολογικά εύκολο να του «φορτώνεις» πράγματα. Το πρότζεκτ που πρέπει να παραδοθεί τον επόμενο μήνα. Η αποταμίευση που θα ξεκινήσεις του χρόνου. Η δύσκολη συζήτηση που θα κάνεις «όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή». Σε αυτή τη λογική, η αναβλητικότητα δεν μοιάζει τόσο με εγκατάλειψη της ζωής σου, όσο με μεταβίβαση υποχρεώσεων σε κάποιον που δεν νιώθεις πλήρως υπεύθυνος να προστατεύσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο για την παραγωγικότητα στο γραφείο, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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