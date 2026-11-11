Ζήνα Κουτσελίνη: Η άγνωστη ιστορία του Άδωνι Γεωργιάδη με παιδί με αυτισμό

«Έχει σηκώσει το τηλέφωνο στο πρώτο δευτερόλεπτο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη αποκάλυψε την ιστορία μητέρας που ζητούσε βοήθεια για το παιδί της με αυτισμό, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να κινητοποιείται για να βρεθεί λύση.
  • Ο υπουργός Υγείας βοήθησε να βρεθεί κατάλληλος χώρος φροντίδας για το κορίτσι που νοσηλευόταν σε ράντζο.
  • Η μητέρα ευχαρίστησε τον Γεωργιάδη για τη βοήθειά του, επισημαίνοντας ότι κανείς άλλος δεν είχε προσφέρει λύση.
  • Η Κουτσελίνη και ο Γεωργιάδης τόνισαν τη σημασία των ΜΚΟ που προσφέρουν ουσιαστικό έργο, όπως η «Φλόγα» και ο Σύλλογος «Ελπίδα».
  • Ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στη στήριξη παιδιών με καρκίνο.

Μια προσωπική ιστορία με πρωταγωνιστή τον Άδωνι Γεωργιάδη, που όπως είπε η ίδια δεν πρόκειται να ξεχάσει, αποκάλυψε η Ζήνα Κουτσελίνη στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα». Η παρουσιάστρια περιέγραψε την περιπέτεια μιας μητέρας που αναζητούσε απεγνωσμένα λύση για το παιδί της με αυτισμό και εξήγησε πώς ο υπουργός Υγείας κινητοποιήθηκε για να βρεθεί λύση.

«Τον κύριο Γεωργιάδη, τον έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές για να βοηθήσει συνανθρώπους μας. Έχει σηκώσει το τηλέφωνο στο πρώτο δευτερόλεπτο και εκείνος και οι άνθρωποί του», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

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Στη συνέχεια, περιέγραψε την περίπτωση μιας μητέρας που είχε απευθυνθεί σε εκείνη, αναζητώντας λύση για το παιδί της, το οποίο βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Όπως εξήγησε, το κορίτσι είχε αυτισμό και αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η μητέρα είχε βρεθεί με το παιδί της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου το κοριτσάκι παρέμενε σε ράντζο. 

Όταν ενημέρωσε τη μητέρα πως θα προσπαθούσε να τη βοηθήσει μέσω του Άδωνι Γεωργιάδη, εκείνη αρχικά δεν την πίστεψε. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, μία εβδομάδα αργότερα έλαβε ένα μήνυμα που την έκανε να θυμάται μέχρι σήμερα την υπόθεση.

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Η γυναίκα της έγραψε: «Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να του πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτό που έκανε για μένα κανένας δεν μπόρεσε να μου το κάνει».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η παρουσιάστρια, ο Άδωνις Γεωργιάδης κινητοποιήθηκε και φρόντισε να βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη φροντίδα του παιδιού.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν η μοναδική περίπτωση στην οποία είχε ζητήσει τη βοήθειά του, αναφέροντας και άλλες προσωπικές εμπειρίες από ανθρώπους που χρειάστηκαν υποστήριξη.

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Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στις ΜΚΟ, στις δωρεές και στους εράνους για την ενίσχυση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, όπως και ο υπουργός Υγείας, υπογράμμισαν ότι δεν πρέπει να μπαίνουν όλες οι οργανώσεις στο ίδιο καλάθι εξαιτίας πιθανών περιπτώσεων κακοδιαχείρισης ή εκμετάλλευσης.

«Μην τα μηδενίσουμε όλα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν οργανισμοί που έχουν προσφέρει ουσιαστικό έργο και έχουν αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων.

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Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα έφερε τη «Φλόγα» και τον Σύλλογο «Ελπίδα», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

«Είχα την τιμή να γνωρίζω την αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η γυναίκα αυτή είναι αγία. Αγία. Μόνη της έχει σώσει τη ζωή χιλιάδων παιδιών», είπε με συγκίνηση.

Στάθηκε μάλιστα ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το έργο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη συνεχίζεται και μετά τον θάνατό της, μέσα από τις δομές που δημιουργήθηκαν για τη στήριξη παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νοσοκομείο Παίδων «Ελπίδα», το οποίο χαρακτήρισε ένα από τα καλύτερα παιδιατρικά ογκολογικά νοσοκομεία στον κόσμο.

Όπως περιέγραψε, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη είχε φροντίσει να δημιουργηθούν ξενώνες για τις οικογένειες των παιδιών, ώστε οι γονείς να μπορούν να βρίσκονται δίπλα τους κατά τη διάρκεια των μακρόχρονων θεραπειών τους. Παράλληλα, υπήρχε μέριμνα ώστε τα παιδιά να συνεχίζουν τα μαθήματά τους και να μη χάνουν την επαφή με το σχολείο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην εντύπωση που του είχε προκαλέσει το νοσοκομείο, θυμίζοντας την πρώτη του επίσκεψη ως υπουργός Υγείας.

«Όταν συνειδητοποίησα τι ακριβώς είχε κάνει αυτή η γυναίκα, γύρισα πίσω και λέω στην Ευγενία “τι έχει κάνει αυτή η γυναίκα! Όχι, παράδεισο θα πάει, αυτή είναι ο παράδεισος. Ίδια Αγία”», είπε και κατέληξε:

«Πήραν ανθρώπους ανήμπορους με τα παιδιά τους στη χειρότερη στιγμή της ζωής τους και τους έσωσαν. Αυτό δεν πληρώνεται παιδιά, δεν αξιολογείται. Δεν μετριέται σε χρήμα. Είναι πάνω απ’ όλα. Μεγαλείο ζωής».

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