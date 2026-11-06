Χάκαραν το email του Γεωργιάδη. Παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα κι όπλα

Επικοινώνησε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Θα κινηθεί νομικά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι άγνωστοι χάκαραν το email του και έκαναν παραγγελίες για 200 πολυτελή αυτοκίνητα και 25 όπλα.
  • Οι παραγγελίες έγιναν χωρίς τη γνώση ή έγκρισή του, χρησιμοποιώντας το όνομά του.
  • Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σκοπεύει να κινηθεί νομικά.
  • Η υπόθεση ανακοινώθηκε ανήμερα των γενεθλίων του, με ειρωνικό σχόλιο για τον τρόπο που του ευχήθηκαν.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι παραγγελίες προχώρησαν σε επόμενο στάδιο.

Μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη έκπληξη περίμενε τον Άδωνι Γεωργιάδη ανήμερα των γενεθλίων του, καθώς, όπως κατήγγειλε ο ίδιος, άγνωστοι χάκαραν το email του και χρησιμοποίησαν το όνομά του για να στείλουν παραγγελίες για 200 πολυτελή αυτοκίνητα και 25 όπλα.

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Ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε το περιστατικό με ανάρτησή του στο Χ, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από τα μηνύματα που, σύμφωνα με όσα αναφέρει, εστάλησαν σε εταιρείες αυτοκινήτων και όπλων χωρίς τη δική του γνώση ή έγκριση.

 

 

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι άγνωστοι φέρονται να παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα, 24 καραμπίνες και ένα πιστόλι, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση και εμφανίζοντας τις παραγγελίες ως δικές του.

Η παραγγελία για 200 πολυτελή αυτοκίνητο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μήνυμα που φέρεται να στάλθηκε σε εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων. Σε αυτό, οι αποστολείς εμφανίζονταν ως ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας μάλιστα ότι επιθυμούσαν να αγοράσουν τα αυτοκίνητα για τον υπουργό και τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου.

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Το μήνυμα που δημοσίευσε ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Γειά σας είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, Ο ΙΔΙΟΣ. ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ευχαριστώ πολύ!!!»

Μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο υπουργός, δεν προκύπτει αν κάποια από τις παραγγελίες προχώρησε σε επόμενο στάδιο ή αν οι εταιρείες επικοινώνησαν μαζί του για να επιβεβαιώσουν τα αιτήματα.

Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη – Ενημέρωσε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε με ειρωνική διάθεση την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι οι άγνωστοι επέλεξαν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για την υπόθεση.

Στην ανάρτησή του στο Χ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες των μηνυμάτων που φέρονται να εστάλησαν στις εταιρείες.

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