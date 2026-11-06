Ο ηλικιακός ρατσισμός στους παρουσιαστές είναι μια πραγματικότητα! Πολλοί χρήστες των social media εκφράζουν την άποψη πως ένας άνθρωπος που δεν είναι πια νέος θα πρέπει να αποσυρθεί από την τηλεόραση δίνοντας «χώρο στα νιάτα».

Πότε και γιατί αποφασίσαμε ότι η τηλεοπτική γοητεία και η εγκυρότητα έχουν "ηλικιακό κόφτη";»

Η Ζωή Κρονάκη/ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αυτά τα σχόλια ποσώς ωστόσο ενδιαφέρουν τη Ζωή Κρονάκη, η οποία και μετρά πάνω από 25 χρόνια στο χώρο των media.

«Ευτυχώς για μένα, μπορώ να σου πω ότι λίγο τον ηλικιακό ρατσισμό τα τελευταία χρόνια τον γράφω και στα παλιά μου τα παπούτσια, γιατί νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και νιώθω ότι στα χρόνια που περνάνε έχω βρει αυτό που επιθυμώ και υλοποιώ τα όνειρά μου» είπε στην εκπομπή Happy Day διευκρινίζοντας ωστόσο πως και οι γυναίκες καμιά φορά γράφουν αρνητικά σχόλια για τις γυναίκες.

«Καλά κάνεις και λες ότι οι γυναίκες πολλές φορές κάνουν περισσότερο αρνητικά σχόλια από τους άντρες. Δεν ξέρω. Ή πονάνε σε εμένα περισσότερο τα σχόλια τα αρνητικά από γυναίκες, γιατί τις αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες», ξεκαθάρισε η δημοσιογράφος.



