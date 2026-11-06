Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Σπύρου Τρικούπη στα Εξάρχεια.

Πρόκειται για μία βαλίτσα, η οποία εντοπίστηκε επί της οδού Σπυρίδωνος Τρικούπη, μεταξύ της Τοσίτσα και της Πλατείας Εξαρχείων.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, που διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την οδό Δεληγιάννη, καθώς κι από την Σπυρίδωνος Τρικούπη μέχρι την Τοσίτσα.

Στο σημείο σπεύδουν κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ελέγξουν το αντικείμενο.

Περισσότερα σε λίγο...