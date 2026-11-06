Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Έκλεισαν δρόμοι

Συναγερμός στην αστυνομία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην αστυνομία λόγω ύποπτου αντικειμένου στα Εξάρχεια.
  • Εντοπίστηκε βαλίτσα στην οδό Σπύρου Τρικούπη, μεταξύ Τοσίτσα και Πλατείας Εξαρχείων.
  • Διακοπή κυκλοφορίας από Λεωφόρο Αλεξάνδρας έως οδό Δεληγιάννη και Σπυρίδωνος Τρικούπη έως Τοσίτσα.
  • Στο σημείο σπεύδουν κλιμάκια των ΤΕΕΜ για έλεγχο του αντικειμένου.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Σπύρου Τρικούπη στα Εξάρχεια

Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή

Πρόκειται για μία βαλίτσα, η οποία εντοπίστηκε επί της οδού Σπυρίδωνος Τρικούπη, μεταξύ της Τοσίτσα και της Πλατείας Εξαρχείων.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, που διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την οδό Δεληγιάννη, καθώς κι από την Σπυρίδωνος Τρικούπη μέχρι την Τοσίτσα.

Συναγερμός στην Πανεπιστημιούπολη: Βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο

Στο σημείο σπεύδουν κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ελέγξουν το αντικείμενο. 

Περισσότερα σε λίγο...

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